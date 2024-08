Nothing Phone (2a) Plus ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Nothing Phone (2a) Plus: queste sono le sue principali caratteristiche, ma per il prezzo di vendita in Europa dovremo aspettare settembre 2024.

Dopo aver lanciato qualche settimana fa il Nothing Phone (2a), la società cinese ha svelato la nuova variante Plus che migliora alcuni aspetti dello smartphone originale.

La nuova variante Plus si farà però attendere in Europa: arriverà infatti solo a settembre 2024.

Nothing Phone (2a) Plus: queste sono le principali caratteristiche e differenze con Phone (2a)

Rispetto al modello (2a) il Plus offre il nuovo chipset Dimensity 7350 Pro, una versione overcloccata e migliorata (CPU e GPU) del Dimensity 7200 Pro.

Il nuovo chipset ha un architettura Octa-Core (2 core Cortex-A715 con clock a 3,0 GHz e 6 core Cortex-A510 a 2,0 GHz) e una GPU Mali-G610 MC4 che raggiunge una frequenza di funzionamento di 1.3Ghz.

Secondo il produttore il Dimensity 7350 Pro offre prestazioni CPU superiori del 10% e fino al 30% per la GPU.

Rimangono invariate le varianti di memoria: 8-12GB di ram e 128-256GB di memoria interna non espandibile.

Altro cambiamento riguarda il comparto fotografico, dato che monta una nuova camera frontale per selfie da 50 MP che sostituisce la cam frontale da 32 MP del Phone (2a).

Rimangono invariate le fotocamere posteriori: principale da 50MP e Ultra Grandangolare da 50MP.

Grazie alla tripla fotocamera da 50MP sia i video anteriori che posteriori possono essere registrati in 4K a 30 fps.

Viene migliorata pure la ricarica rapida via cavo: adesso sul modello Plus viene supportata la ricarica a 50W contro i 45W del modello base.

Rimane invariata la potenza della batteria pari a 5000 mAh.

Il resto dei componenti hardware del Nothing Phone (2a) Plus è identico al modello non Plus:

Display Amoled da 6.7 pollici di diagonale, risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz, 1300 nit di luminosità massima

Connettività 5G Dual Sim

Altoparlanti stereo

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Bluetooth 5.3

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Chipset NFC

Porta USB Type C

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Dimensioni pari a 161.7 x 76.3 x 8.6 mm per 190 grammi di peso, certificazione IP54, sistema led per interfaccia Glyph

Sistema operativo Android 14 con interfaccia Nothing OS 2.6.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita al momento manca ancora l’ufficialità in Europa, e sappiamo solo quello negli USA e in Gran Bretagna, pari rispettivamente a 399 dollari e 399 sterline.

Si può quindi immaginare che in Europa (Italia compresa) il prezzo sarà di 399 euro.

