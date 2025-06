Nothing Phone (3) avrà più anni di aggiornamenti android

Il prossimo Nothing Phone (3) avrà un supporto Android migliorato rispetto alla precedente generazione di smartphone dell’azienda cinese: ecco cosa cambia.

Da poche ore Nothing ha confermato che il suo prossimo smartphone utilizzerà un nuovo chipset Snapdragon di fascia alta.

Stiamo ovviamente parlando del Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) avrà più anni di aggiornamento Android: ecco i dettagli

L’azienda cinese ha svelato che il prossimo Phone (3) utilizzerà il nuovo chipset Snapdragon 8S Gen 4.

Il Co-fondatore della società asiatica, Akis Evangelidis, ha affermato che il nuovo chipset garantirà prestazioni superiori del 88% per quanto riguarda la GPU, del 33% per la CPU e del 125% della NPU dedicata all’intelligenza artificiale rispetto al chipset montato sul Nothing Phone (2).

Akis Evangelidis ha esplicitamente detto che l’azienda ha scelto proprio il nuovo Snapdragon 8S Gen 4 oltre che per le prestazioni anche per il presunto supporto driver da parte di Qualcomm.

Infatti il nuovo chipset avrà garantiti almeno 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo, quindi dovrebbe arrivare ad avere driver aggiornati fino ad Android 20, e Qualcomm garantirà almeno 7 anni di patch di sicurezza hardware.

Di fatto il prossimo Nothing Phone (3) avrà sulla carta 5 anni di aggiornamenti Android e 7 anni di supporto sicurezza, un importante passo in avanti rispetto al precedente Nothign Phone (2) che si fermava a 3 anni di aggiornamenti OS e 4 anni di patch sicurezza Android.

Sappiamo che l’azienda cinese annuncerà molto presto il Phone (3): si parla infatti di luglio 2025, anche se al momento non c’è ancora una data specifica della presentazione al grande pubblico.

Ovviamente aspettiamo i comunicati ufficiali aziendali per avere un quadro completo.

Fonte: Via X (Twitter)

