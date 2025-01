Nothing Phone (3) c’è la data di presentazione: arriva marzo 2025

Il prossimo Nothing Phone (3) sarà presentato con elevate probabilità nel prossimo evento mediatico dell’azienda che si terrà a marzo 2025: i primi dettagli.

Pare che tra poco più di un mese Nothing presenterà al pubblico il suo prossimo smartphone android che sulla carta punterà ad essere molto vicini agli attuali dispositivi top di gamma.

Ecco quello che sappiamo.

Nothing Phone (3) arriverà a marzo 2025: ecco i dettagli che sono trapelati

Per la precisione il prossimo Phone (3) sarà presentato durante un evento mediatico che si terrà in data 4 marzo 2025.

Nothing l’ha infatti pubblicizzato con un nuovo teaser, indicando la data esatta dell’evento e mostrando un immagine della parte posteriore del dispositivo che riprende una versione aggiornata del design Glyph.

Il motto dedicato al prossimo Nothing Phone (3) si intitola “Power in Perspective” il che indica che probabilmente il telefono non punterà più ad una fascia medio-alta, ma si allineerà a caratteristiche da fascia alta o top di gamma.

Considerato che il Phone (3) punterà alle fascia più costosa, Nothing cercherà di coprire le altre fasce di prezzo con alcune varianti più economiche che dovrebbero prendere il nome di Phone (3a) e Phone (3a) Plus.

Quest’ultimi due smartphone non saranno presentati il 4 marzo 2025, ma arriveranno più in là, forse nella seconda metà del 2025.

Considerato che l’azienda cinese non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali sulle caratteristiche tecniche del prossimo Nothing Phone (3) non ci resta che aspettare future indicazioni in merito.

