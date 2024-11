Nothing Phone (3) individuato su GeekBench: i primi dettagli

Il Nothing Phone (3) è stato avvistato nel database di GeekBench: questi sono i primi dettagli che sappiamo sul prossimo smartphone dell’azienda cinese.

Sembra che in tempi non troppo lunghi arriverà sul mercato il prossimo Nothing Phone (3) il successore dell’attuale Nothing Phone (2) già disponibile all’acquisto in Italia da luglio di quest’anno.

Nothing Phone (3) è stato individuato su GeekBench: ecco le caratteristiche svelate

Il dispositivo trovato nel database del Benchmark viene indicato con il seriale aziendale Nothing A059 e sembra che utilizzerà il chipset Snapdragon 7s Gen 3.

Per chi non lo sapesse si tratta di un chipset Octa-Core composto da con un core primario ad alte prestazioni con clock a 2,5 GHz, 3 core per prestazioni che funzionano a 2,4 GHz e infine 4 core per l’efficienza energetica che funzionano fino a 1,8 GHz.

Il chipset in questione sarebbe associato ad 8GB di ram (ma non escludiamo versioni con 12GB) e utilizza nativamente Android 15.

Per i più curiosi lo smartphone ha ottenuto un punteggio in modalità single core pari a 1149 punti e un punteggio i modalità multi core pari a 2813 punti su GeekBench 6.3.

Alcune voci di corridoio affermano che il prossimo Nothing Phone (3) oltre al chipset Snapdragon 7s Gen 3 utilizzerà un display OLED da 6.5 pollici di diagonale e avrà un prezzo di listino globale di circa 600 dollari.

Oltre alla versione (3) si prevede che Nothing rilasci pure una versione (3) Pro con specifiche hardware migliorate.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

