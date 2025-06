Nothing Phone (3) svelate le principali caratteristiche prima del lancio

Ci sono nuovi dettagli abbastanza completi sulle caratteristiche hardware del prossimo Nothing Phone (3): ecco quello che è stato svelato in anteprima.

Sappiamo che il prossimo Nothing Phone (3) sarà presentato ufficialmente dall’azienda cinese in data 1 luglio 2025.

Oggi possiamo svelarvi grazie a recenti rumors le sue principali caratteristiche.

Nothing Phone (3) ecco le presunte caratteristiche principali svelate prima del lancio

Secondo l’informatore Gadget Bits tramite il suo account X (Twitter) il prossimo Phone (3) di Nothing avrà un comparto hardware decisamente migliorato.

Il primo miglioramento consistente si avrà con il chipset: monterà sulla carta il nuovo Snapdragon 8s Gen 4, un buon salto in avanti rispetto alla Snapdragon 8+ Gen 1 del Nothing Phone (2)

Il display dovrebbe essere un pannello LTPO OLED da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa 1.5K, e non più FHD+ come sul Phone (2).

Lato multimedialità sarebbe prevista una tripla fotocamera posteriore da 50MP: Principale + Teleobbiettivo con zoom 3X e Ultra Grandangolare.

Rispetto al Nothing Phone (2) troviamo l’aggiunta del teleobbiettivo, e ovviamente ci aspettiamo che gli altri sensori siano più performanti.

Migliora anche la fotocamera anteriore per selfie, che sul nuovo modello sarà da 50MP e non più da 32MP.

Lo smartphone sarà alimentato sulla carta da una batteria interna da 5150 mAh (VS 4700 mAh) che supporterebbe al ricarica rapida via cavo fino a 100W (VS 45W).

C’è anche la ricarica wireless e inversa, ma l’informatore non specifica a che velocità andrà.

Aggiunta interessante sembra essere anche il supporto alle eSIM, che mancava sul Nothing Phone (2).

Infine come rumoreggiato da precedenti voci di corridoio, il Nothing Phone (3) uscirà sul mercato con Android 15 e avrà fino a 7 anni di supporto patch di sicurezza.

Comunque dato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte dell’azienda, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

