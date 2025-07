Nothing Phone (3) ufficiale: le differenze con Nothing Phone (2)

A distanza di quasi due anni il Nothing Phone (2) ha finalmente il suo successore: ecco il nuovo Nothing Phone (3). Scopriamo insieme le principali differenze dei due smartphone.

Ufficializzato da qualche giorno il nuovo Nothing Phone (3) è finalmente disponibile in prevendita pure in Italia con spedizioni a partire dal 15 luglio 2025.

Nothing Phone (3) ufficiale: le caratteristiche e le differenze con Nothing Phone (2)

Vi evidenzieremo le differenze in grassetto.

Display e Design

Dal punto di vista estetico ci sono molte differenze sulla scocca posteriore.

Il Nothing Phone (3) adesso infatti utilizza la nuova interfaccia Glyph Matrix che sostituisce la precedente Glyph, perché al posto di semplici strisce led adesso troviamo un piccolo display LED monocromatico (489 leds) posizionato in alto a destra che mostra notifiche, come ID chiamante, messaggi specifici delle app, animazioni e informazioni sullo stato del sistema.

Si possono personalizzare anche le icone da assegnare a determinati contatti, e cambiare il quadrante dell’orologio che viene mostrato su mini led monocromatico.

Da notare poi che il comparto fotografico ha i sensori posteriore posizionati sulla scocca con un layout asimmetrico.

Inoltre la scocca in alluminio adesso ottiene la certificazione IP68 per la resistenza alla sporcizia e all’acqua rispetto alla certificazione IP54 del modello Phone (2).

Cambiano pure le dimensioni pari a 160.6 x 75.6 x 9 mm per 218 grammi di peso, contro 162.1 x 76.4 x 8.6 mm per 201,2 grammi del modello precedente.

Tutti e due i telefoni mantengono la colorazione bianca e quella nera, con rifinitura posteriore in vetro (Gorilla Glass Victus vs Gorilla Glass 5)

Per quanto riguarda il display, il Phone (3) monta un pannello OLED leggermente più piccolo da 6.67 pollici di diagonale (VS 6.7 pollici) con risoluzione più elevata QHD+ 2800 x 1260 pixel (VS FHD+), mantiene la stessa frequenza di aggiornamento a 120Hz, la certificazione HDR10+ e ha una luminosità di picco massima di 4500 nits (ovviamente solo in HDR).

Rispetto al Phone (2) perde la funzionalità LTPO, ovvero la frequenza di aggiornamento adattiva.

Migliorata pure la protezione del display, con la più recente Gorilla Glass 7i (Vs Glass 5).

Processore e memoria

Considerato che il Nothing Phone (2) è uscito nel 2023, il nuovo Nothing Phone (3) utilizza un chipset decisamente più recente ovvero lo Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 con processo produttivo a 4nm.

Rispetto allo Snapdragon 8+ Gen 1 del Phone (2) la CPU offre prestazioni generali tra il 50 e il 60% superiori in carici multi-tread e del 25-30% in carichi single-tread.

Grande passi in avanti lato GPU con la nuova Adreno 825 che garantisce prestazioni quasi doppie rispetto all’Adreno 730 grazie anche alle memoria LPDDR5X più veloci.

Migliorate pure la memorie interna che adesso utilizzano tecnologia UFS 4.0.

Il chipset Snapdragon 8s Gen 4 viene abbinato fino a 16GB di ram (VS 12 modello precedente) e la memoria interna parte da 256GB (VS 128GB) con un massimo di 512GB.

Entrambi i telefoni non hanno lo slot per le microSD.

Multimedialità

A livello di multimedialità il Phone (3) adesso gode di tre fotocamere posteriore da 50MP e non più due.

Infatti rispetto al Nothing Phone (2) oltre ad aver migliorato la qualità del sensore principale e dell’ultra grandangolare troviamo un Teleobbiettivo Periscopico:

Sensore Principale da 50 MP, f/1.7, 24 mm (grandangolo), 1/1.3″, PDAF, OIS

Teleobbiettivo Periscopico da 50 MP, f/2.7, 1/2.75″, PDAF, zoom ottico 3x. OIS

Ultra Grandangolare da 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76″

Cambia pure la fotocamera anteriore dedicata ai selfie: 50 MP, f/2.2, (grandangolo), 1/2.76″ contro una 32MP.

Entrambi i telefoni possono registrare video in 4K a 60 fps, ma solo il Phone (3) ha la possibilità di registrare in 4K anche con la fotocamera selfie.

Presenti su tutti e due i modelli gli altoparlanti stereo, e manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività il Nothing Phone (3) offre alcuni vantaggi:

Supporto alle eSIM

Connettività Dual Sim 5G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/ 7, tri-banda

Chipset NFC

GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS

Bluetooth 6.0 (VS 5.3)

(VS 5.3) Impronta digitale (sotto il display, ottica)

USB Type-C 2.0, OTG

Batteria e sistema operativo

Altri miglioramenti si hanno nella batteria e la ricarica rapida.

Infatti il nuovo modello adesso monta una batteria più grande da 5150 mAh (VS 4700 mah) con supporto alla ricarica rapida via cavo a 65W (VS 45W).

Mantiene poi la ricarica wireless da 15W e la ricarica inversa da 5W.

Come sistema operativo il Nothing Phone (3) esce nativamente con Android 15 (VS Android 13) e gode di 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo (VS 3 anni) e 7 anni di aggiornamenti patch di sicurezza (VS 5 anni).

Oltre a questo possiamo aspettarci un supporto migliorato per le funzionalità dedicate all’intelligenza artificiale.

Prezzo e disponibilità in Italia del Nothing Phone (3)

Il Nothing Phone (3) ha un prezzo di listino in Italia di 849 euro per la versione 12-256GB, e di 949 euro per la versione 16-512GB: adesso la versione 16-512GB è acquistabile allo stesso prezzo della 12-256GB spedito e venduto da Amazon:

