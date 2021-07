Nuova politica aggiornamenti OnePlus: fino a 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di sicurezza

OnePlus oggi ha annunciato la sua nuova politica di aggiornamenti di sistema operativo Android e di sicurezza: i top di gamma arriveranno fino a 4 anni di supporto.

Oggi proprio alla fine del MWC 2021 di Barcellona, OnePlus ha rilasciato un comunicato ufficiale che farà felici gli attuali clienti e potrebbe invogliare altri a scegliere i loro smartphone.

OnePlus migliora la propria politica di aggiornamenti per i propri smartphone Android: ecco i dettagli

Grazie alla partnership in ricerca e sviluppo con OPPO, adesso OnePlus può permettersi una politica aggiornamenti migliore per i propri dispositivi mobili.

Vi ricordo che fino a poco tempo fa la politica di aggiornamenti dell’azienda cinese era la seguente: 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e 2 anni di aggiornamenti di sistema operativo.

Questo includeva di fatto solo gli smartphone top di gamma, mentre quelli di fascia media (Nord economici) avevano un anno in meno di supporto.

A partire dal mese di luglio 2021 la situazione è invece cambiata in questa maniera per i seguenti smartphone:

Tre aggiornamenti del sistema operativo / 4 anni di aggiornamenti di sicurezza: OnePlus 9 Pro OnePlus 9 OnePlus 9R OnePlus 8 Pro OnePlus 8 OnePlus 8T

Due aggiornamenti del sistema operativo / 3 anni di aggiornamenti di sicurezza: OnePlus 7 Pro OnePlus 7 OnePlus 7T OnePlus Nord OnePlus Nord CE

Un aggiornamento del sistema operativo / 3 anni di aggiornamenti di sicurezza: OnePlus N100 OnePlus N10 5G OnePlus N200 5G



Tutti i dispositivi che non sono inclusi nella lista, quindi parliamo degli OnePlus 6/6T a scendere, manterranno la politica di aggiornamenti precedente.

Ma le notizie non sono finite qua.

Considerata la partnership con OPPO per la condivisione di risorse in ricerca e sviluppo, pare che la OxygenOS di OnePlus si unificherà con la ColorOS di OPPO in modo da prendere il meglio delle due interfacce personalizzate.

Da quello che è trapelato il cambiamento in questione dovrebbe iniziare con il rilascio di Android 12, quindi bisognerà aspettare ancora qualche mese per capire quali saranno le novità al riguardo.

Fonte: Via, Forum Ufficiale