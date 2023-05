ONE UI 5.0 Watch ufficiale: in arrivo sui Galaxy Watch 5 e Watch 4

Samsung ha annunciato l’arrivo della ONE UI 5.0 Watch che sarà implementata in futuro sui Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4: le principali novità.

I possessori di un Samsung Galaxy Watch 5 o Galaxy Watch 4 saranno contenti di sapere che l’azienda coreana ha annunciato da poche ore la nuova versione software ONE UI 5.0 Watch.

Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4 si aggiorneranno con la ONE UI 5 Watch: le novità

La ONE UI 5.0 Watch dovrebbe essere basata sul sistema operativo Wear OS 4 di Google e dovrebbe uscire una prima versione beta entro la fine di questo mese.

Molto probabilmente la versione finale verrà rilasciata con l’arrivo dei prossimi Galaxy Watch 6 attesi per fine luglio, inizio agosto 2023.

Ma quali sono le principali novità che la ONE UI 5.0 Watch introdurrà sugli smartwatch di Samsung?

Il nuovo software sembra che si sia focalizzato su tre nuovi aspetti rispetto alla generazione precedente:

aiutare gli utenti Galaxy Watch a dormire meglio miglioramento delle capacità di coaching e per il fitness più sicurezza per l’utente.

Come aiutare gli utenti a dormire meglio

Per migliorare quest’aspetto la ONE UI 5.0 Watch il software è stato progettato seguendo tre principi chiave:

una migliore comprensione dei modelli di sonno attraverso la nuova interfaccia utente chiamata “Sleep Insights”, che mostra il punteggio della qualità del sonno e viene completata attraverso di metriche su aspetti come ore di russamento, livelli di ossigeno nel sangue e fasi del sonno.

creare abitudini più sane attraverso lo “Sleep Coaching”: si potrà accedere a questa funzione direttamente sullo smartwatch senza passare per il telefono connesso.

stabilire un ambiente più favorevole al sonno grazie a una migliore interconnessione tra gli smartwatch e i dispositivi SmartThings: la domotica reagirà a seconda dei parametri impostati dall’utente.

Ottimizzare le capacità di fitness e di coaching

Con il nuovo Software Samsung vuole rendere i Galaxy Watch dei perfetti partner per gli utenti che vogliono fare fitness e vogliono essere seguiti da un coach virtuale.

Per questo viene implementata uno strumento di personalizzazione per la frequenza cardiaca per offrire dati più su misura, come ad esempio l’analisi della corsa rispetto ai parametri in tempo reale, un programma di allenamento a intervalli personalizzato.

Grazie all’analisi personalizzata della frequenza cardiaca si possono analizzare meglio le capacità fisiche individuali, e con queste impostare cinque livelli di intensità di allenamento ottimali.

Così gli utenti potranno impostare propri obbiettivi personali a seconda delle proprie capacità con cinque livelli di difficoltà: riscaldamento, brucia grassi, cardio, allenamento duro e max.

Ma non finisce qua: è stato implementato pure un allenamento ampliato con l’aggiunta di attività di corsa e camminata, e c’è la possibilità di accedere ai file GPX tramite l’app Samsung Health (solo su Watch 5 Pro al momento).

Maggiore sicurezza con ONE UI Watch 5

Infine un aspetto da non sottovalutare sono le nuove implementazioni dedicate alla sicurezza dell’utente.

Tra le nuove funzionalità c’è un nuovo sistema di Emergenza SOS che permette di comunicare direttamente con un numero di telefono di emergenza.

Inoltre quest’ultimo trasmette informazioni sulla propria geolocalizzazione, ed eventuali informazioni mediche.

Infine se un utente ha più di 55 anni, di default il software imposterà il rilevamento automatico delle cadute.

Fonte ufficiale: Community Samsung Korea

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon