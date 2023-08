Samsung One UI 5.1.1 aggiornamento in Italia: smartphone e tablet Galaxy le date

La ONE UI 5.1.1 basata sul sistema operativo Android 13 è in dirittura di arrivo in Italia per diversi smartphone e tablet Galaxy: ecco le date.

Samsung Italia ha affermato che l’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 5.1.1 basata su Android partirà la sua diffusione in Italia a partire dal 14 agosto 2023.

Non conoscete la novità della ONE UI 5.1.1? Ecco cosa cambia con l’aggiornamento.

Aggiornamento ONE UI 5.1.1 in Italia: le date degli smartphone e tablet Samsung Galaxy coinvolti

A differenza delle prime notizie, che relegavano la ONE UI 5.1.1 a un numero più ristretto di dispositivi Samsung Galaxy, l’azienda coreana ha deciso di applicare queste novità su più smartphone e tablet che appartengono anche a fasce di prezzo più basse.

Partiamo elencando i dispositivi dalle fasce più basse e via via raggiungiamo quelle top di gamma.

Samsung Galaxy A e Galaxy M aggiornabili e date

Tra gli smartphone più economici troviamo quelli della serie Galaxy A e Galaxy M:

Samsung Galaxy A03 (dal 14/09/2023)

Samsung Galaxy A03s (dalla trentasettesima settimana di quest’anno)

Samsung Galaxy A12 (dalla trentanovesima settimana di quest’anno)

Samsung Galaxy A13 5G (dal 11/09/2023)

Samsung Galaxy A14 (dal 22/09/2023)

Samsung Galaxy A14 5G (da definire)

Samsung Galaxy A22 (dal 11/09/2023)

Samsung Galaxy A22 5G (dal 05/09/2023)

Samsung Galaxy A23 5G (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy A32 (dal 04/09/2023)

Samsung Galaxy A32 5G (dal 05/09/2023)

Samsung Galaxy A33 5G (dal 18/08/2023)

Samsung Galaxy A34 5G (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy A51 (dal 11/09/2023)

Samsung Galaxy A51 5G (dal 11/09/2023)

Samsung Galaxy A52 5G (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy A52s 5G (dal 04/09/2023)

Samsung Galaxy A53 5G (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy A54 5G (dal 14/08/2023)

Samsung Galaxy A71 (dal 11/09/2023)

Samsung Galaxy A72 (da settembre 2023)

Samsung Galaxy M12 (dal 20/09/2023)

Samsung Galaxy M22 (dal 06/09/2023)

Samsung Galaxy M32 (dal 04/09/2023)

Samsung Galaxy M52s 5G (dal 05/09/2023)

Samsung Galaxy M33 (data ancora da definire)

Samsung Galaxy M53 5G (data ancora da definire)

Samsung Galaxy S e Galaxy Note date aggiornamento

Tra i top di gamma classici ecco gli smartphone coinvolti:

Samsung Galaxy S20 (dal 04/09/2023)

Samsung Galaxy S20 5G (dal 04/09/2023)

Samsung Galaxy S20 FE 5G (dal 04/09/2023)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (dal 04/09/2023)

Samsung Galaxy S20+ (dal 04/09/2023)

Samsung Galaxy S20+ 5G (dal 04/09/2023)

Samsung Galaxy S21 5G (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy S21 FE 5G (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy S21+ 5G (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy S22 (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy S22+ (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy S22 Ultra (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy S23 (dal 14/08/2023)

Samsung Galaxy S23+ (dal 14/08/2023)

Samsung Galaxy S23 Ultra (dal 14/08/2023)

Samsung Galaxy Note 20 (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy Note 20 5G (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy Z (Flip e Fold) le date dell’aggiornamento

Tra gli smartphone pieghevoli l’aggiornamento ONE UI 5.1.1 arriverà ai:

Samsung Galaxy Z Flip (dal 24/08/2023)

Samsung Galaxy Z Flip 5G (dal 24/08/2023)

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy Z Flip 4 (dal 14/08/2023)

Samsung Galaxy Z Fold 4 (dal 14/08/2023)

Samsung Galaxy Tab (tablet) aggiornabili e le date

Tra i tablet di fascia bassa, media e top di gamma questi sono i dispositivi che saranno aggiornati:

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy Tab A8 (dal 15/08/2023)

Samsung Galaxy Tab Active3 (dal 05/09/2023)

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro (dal 29/08/2023)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (dal 28/08/2023)

Samsung Galaxy Tab S7 (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy Tab S7+ (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G (dal 21/08/2023)

Samsung Galaxy Tab S7 FE (dal 23/08/2023)

Samsung Galaxy Tab S8 (dal 14/08/2023)

Samsung Galaxy Tab S8+ (dal 14/08/2023)

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (dal 16/08/2023)

Queste sono di fatto le date ufficializzate da Samsung, quindi se possedete uno di questi smartphone o tablet a partire dalle date indicate controllate il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

