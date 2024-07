ONE UI 6.1.1: i Galaxy aggiornabili con le nuove funzioni AI

Ecco gli smartphone e tablet Samsung Galaxy, con le relative nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che saranno aggiornati alla versione ONE UI 6.1.1.

Con l’annuncio dei Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, Samsung ha presentato pure la nuova interfaccia software ONE UI 6.1.1 basata su Android 14.

ONE UI 6.1.1: i dispositivi Samsung Galaxy aggiornabili con le nuove funzioni basate sull’IA

La nuova interfaccia introduce nuove funzionalità GALAXY AI e sarà disponibile anche su una serie di precedenti smartphone e tablet.

Questo è quanto è trapelato nel forum della community ufficiale Samsung Corea da parte dei un moderatore responsabile della comunicazione aziendale.

L’aggiornamento comunque in alcuni casi sarà specifico (si differenzierà in termini di funzionalità) per alcuni modelli, soprattutto i pieghevoli.

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 riceverà per esempio le nuove funzionalità IA di Auto Zoom già viste sullo Z Flip 6 con Flex Camera e Flex Camcorder mode.

La funzionalità Instant Slowmo (trasforma i video da normali in slow motion) che ha fatto il suo debutto con i modelli S24, verrà diffusa anche sui modelli Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, la serie Galaxy S23 e i tablet della serie Galaxy Tab S9.

Portrait Studio, la funzione che consente all’utente di passare da un effetto ritratto all’altro, avrà una larga diffusione dato che con la ONE UI 6.1.1 arriverà sui Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, Z Fold 5 e Z Flip 5, per la serie Galaxy S22, S23 e S24, sui Galaxy S23 FE e per la serie Galaxy Tab S8 e Tab S9.

Altre funzionalità come Sketch to Image (trasforma uno schizzo in un immagine complessa), e Life Effect (tranne Galaxy S23FE), Motion Clipper (che crea GIF da immagini in movimento), la possibilità di modificare i file DNG in Galaxy Photo Editore e la funzione di traduzione Overlay arriveranno su tutti i precedenti dispositivi elencati.

Non ci sono ancora le tempistiche degli aggiornamenti dei singoli dispositivi, ma pensiamo che il tutto inizierà a partire dai primi giorni di agosto di quest’anno.

Se possedete uno di questi smartphone o tablet vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti per la prossima notifica di agosto.

Fonte: Via

