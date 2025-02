ONE UI 7 alcune funzioni IA non saranno disponibili su vecchi Galaxy

Samsung ha confermato che alcune funzionalità basate sull’IA della ONE UI 7 non saranno disponibili sui vecchi dispositivi Galaxy: ecco alcuni dettagli.

Tramite un comunicato ufficiale ci sono alcune notizie non positive per tutti coloro che possiedono uno smartphone o tablet Galaxy ex top di gamma ma con qualche anno di vita.

Infatti alcune nuove funzionalità della ONE UI 7 basate sull’IA non saranno disponibili su quest’ultimi.

Samsung ONE UI 7: alcune funzionalità IA non saranno disponibili su vecchi Galaxy

Il responsabile dello sviluppo software di Samsung, Sally, ha svelato alcuni dettagli sul futuro della ONE UI che però non faranno felici i possesso di Galaxy più vecchi, dato che quest’ultimi saranno esclusi da alcune novità.

Si sa con precisione che le funzionalità IA che vengono eseguite direttamente dallo smartphone, e quindi non in Cloud, saranno quelle con le maggiori limitazioni/esclusioni.

Infatti queste funzionalità richiedono hardware più moderno per funzionare, come NPU più potenti.

Tra di queste troviamo ad esempio Now Brief, la nuova funzione che permette agli utenti di poter gestire glie venti della propria giornata tramite IA.

Tuttavia per funzionare Now Brief sfrutta il Personal Data Engine di Samsung, che richiede un’elaborazione importante da parte di una potente NPU direttamente sullo smartphone, ed ecco perché non può essere sviluppata tramite cloud.

Di contro invece Cerchia e cerca è una funzionalità basata sul cloud, e quindi tutte le future novità saranno disponibili anche su smartphone e tablet Galaxy meno recenti.

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli precisi sugli smartphone Galaxy (pensiamo ai top di gamma di qualche anno fa) che saranno esclusi dalle nuove funzionalità AI implementate nella ONE UI 7.

Staremo a vedere più nel dettaglio, quando Samsung rilascerà l’aggiornamento alla ONE UI 7 basata su Android 15, quali saranno i dispositivi estromessi.

Fonte: Via Samsung Indonesia

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard