ONE UI 8 la open beta disponibile sui Galaxy S25: le novità da segnalare

Samsung ha reso disponibile la prima beta pubblica della ONE UI 8 basata su Android 16 per gli smartphone della serie Galaxy S25: ecco le novità da segnalare.

Oggi abbiamo finalmente la conferma che la prossima interfaccia ONE UI 8 basata sulla versione software Android 16 debutterà ufficialmente con i prossimi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7.

Inoltre l’azienda coreana ha già iniziato la beta pubblica per i possessori di uno smartphone della serie Galaxy S25.

ONE UI 8 con Android 16 partita la beta pubblica sui Galaxy S25: cosa cambia?

La prima beta pubblica della ONE UI 8 è al momento disponibile per tutti gli utenti possessori di uno smartphone della serie Galaxy S25 (normale, Plus e Ultra) residenti in Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania o in Corea del Sud.

Come da tradizione anche quest’anno gli utenti italiani non potranno provarla in anteprima.

Secondo quanto affermato da Samsung, la nuova interfaccia è stata sviluppato in stretto contatto con Google e quindi sarà tra le prime ad essere disponibile dopo il rilascio di Android 16.

Di fatto non si dovrà aspettare mesi di ritardo come è accaduto con l’aggiornamento ad Android 15.

Novità GALAXY AI

Dal punto di vista delle novità, la nuova ONE UI 8 si baserà ovviamente sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale della GALAXY AI.

Ma l’azienda coreana afferma che le funzionalità AI con la nuova ONE UI verranno sfruttate maggiormente in locale (sullo smartphone) e meno sul Cloud.

Le funzionalità AI saranno più multimodali, ovvero potranno comprendere molto più del semplice testo, ad esempio potranno utilizzare ciò che l’utente sta guardando in generale o proprio in uno specifico momento e utilizzare tali contesti per personalizzare la risposta da dare.

Inoltre le nuove funzioni Now Bar e Now Brief saranno ancora più personalizzabili da parte dell’utente.

Altre novità generiche

Ovviamente la prossima versione software non sarà solo intelligenza artificiale, ma ci saranno altri miglioramenti.

Samsung infatti introdurrà il supporto alla connettività Auracast, ovvero una tecnologia audio Bluetooth che permette l’utilizzo di cuffie compatibili (Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Buds2 Pro) senza dover effettuare l’associazione (pensate a più persone/amici che vogliono ascoltare la stessa musica dallo stesso dispositivo).

E’ stata migliorata l’applicazione Quick Share, che semplifica la condivisione (invio e ricezione) di file.

C’è poi una revisione dell’applicazione Promemoria specificatamente per chi la utilizza per i viaggi: l’utente può gestire le checklist, gli impegni ed adesso supporta l’input vocale per aggiungere nuove informazioni; inoltre la checklist potrà essere condivisa con chi partecipa al viaggio.

Nel caso in cui lo smartphone necessiterà di assistenza/riparazione da parte di Samsung, l’azienda coreana ha introdotto un nuovo sistema di codici QR o NFC per accedere al sistema ed evitare la compilazione di moduli cartacei, sfruttando gli account Samsung (dipenderà dai paesi selezionati).

La ONE UI 8 come detto debutterà ufficialmente con i prossimi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 che sulla carta arriveranno entro la fine di luglio di quest’anno.

Per gli aggiornamenti sui dispositivi compatibili, aspettiamoci una roadmap ufficiale nelle prossime settimane.

Fonte: Notizia ufficiale

