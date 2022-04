OnePlus 10 Pro 5G si aggiorna al day one: le novità OxygenOS 12.1 A12

Ancora prima di arrivare nelle mani dei clienti OnePlus 10 Pro 5G riceve il suo primo aggiornamento con la OxygenOS 12.1 A12. I dettagli sulle novità.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnalato che l’OnePlus 10 Pro 5G ha fatto il suo debutto ufficiale anche in Europa/Italia.

Lo smartphone attualmente è disponibile in prevendita con le OnePlus Buds Pro in omaggio (salvo esaurimento).

OnePlus 10 Pro 5G Europa si aggiorna al suo primo aggiornamento: OxygenOS 12 A12 disponibile

Di fatto tutti coloro che hanno già acquistato in prevendita lo smartphone, al momento della consegna a casa dopo la prima accensione dovranno fare un aggiornamento software tramite la classica modalità OTA (over the air)

Il nuovo aggiornamento è la OxygenOS 12.1 A12 che ha un peso di circa 809 megabyte ed è basata sul sistema operativo Android 12.

Sembra che con il nuovo software OnePlus abbia apportato migliorie e ottimizzazioni varie alle fotocamere, alla rete e al sistema operativo.

Questo è il change-log ufficiale (tradotto):

Telecamera [Ottimizzato] la velocità di messa a fuoco per i video ripresi in modalità SLO-MO [Ottimizzato] la qualità di scattare foto in modalità RITRATTO [Ottimizzato] l’effetto di bilanciamento del bianco per la fotocamera anteriore

Sistema Algoritmo di impronte digitali [ottimizzato] e miglioramento della percentuale di successo dello sblocco delle impronte digitali [Ottimizzato] prestazioni e fluidità dei giochi [Migliorato] stabilità del sistema

Rete [Ottimizzato] tempestività e stabilità delle connessioni Wi-Fi, migliora l’esperienza Wi-Fi [Risolto] il problema del segnale mobile instabile in scenari specifici



Da sottolineare che le patch di sicurezza non vengono cambiate, e rimangono quelle di marzo 2022 già presenti al day one sugli OnePlus 10 Pro versione Europa.

Fonte: Via