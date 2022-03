OnePlus 10 Pro 5G ufficiale in Italia: prezzo prevendita con Buds Pro in Regalo

Ufficializzata la prevendita dell’OnePlus 10 Pro 5G in Italia: ecco il prezzo di vendita ufficiale che comprende pure le Buds Pro in regalo per un certo periodo di tempo.

Dopo 3 mesi di attesa anche gli utenti europei e italiani possono finalmente acquistare il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 10 Pro.

OnePLus 10 Pro ufficiale in Italia: ecco il prezzo pre-vendita con Buds Pro in omaggio e altri vantaggi

Infatti a partire da oggi 31 marzo 2022 e fino al 6 aprile 2022 si potrà preordinare lo smartphone nelle sue varianti di memoria disponibile.

L’OnePlus 10 Pro versione 8-128GB, nei colori Volcanic Black e Emerald Forest è disponibile al prezzo di 919 euro IVA e spedizione inclusa.

Invece la versione 12-256GB, sempre nei due colori precedentemente elencati, è disponibile al prezzo di 999 euro IVA e spedizione inclusa.

Al momento se pre-ordinate lo smartphone riceverete in regalo le OnePlus Buds Pro che hanno un valore commerciale di listino pari a 149 euro (Salvo esaurimento scorte).

Insieme alle OnePlus Buds Pro ci sono altri tre vantaggi:

I RedCoins sono tripli rispetto al normale (i punti fedeltà da utilizzare per sconti su acquisti successivi) C’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi (TAEG ZERO) Potete permutare il vostro vecchio smartphone, tablet o smartwatch per un valore massimo di 359 euro (dipende ovviamente dal modello, il sito elenca quelli permutabili)

Se vi interessa fare l’acquisto vi segnaliamo il link OnePlus Ufficiale.

Le spedizioni come detto inizieranno dal 6 aprile con consegna stimata standard 12-13 aprile, spedizione gratuita da parte della stessa OnePLus.

Ci sono inoltre 14 gironi per effettuare il reso/rimborso, e OnePlus paga le spese di restituzione.

Non conoscete le novità dei nuovi OnePlus 10 Pro? Vi rimandiamo alle loro caratteristiche ufficiali.