OnePlus 10 Pro avrà un display Amoled con tecnologia LTPO 2.0 di Samsung

L’OnePlus 10 Pro utilizzerà un display Amoled con tecnologia LTPO 2.0 prodotto da Samsung: le conferme arrivano direttamente dal presidente Pete Lau.

Giusto ieri l’altro vi avevamo informato che Pete Lau, il presidente e fondatore di OnePlus, aveva confermato l’arrivo nel mese di gennaio 2022 del prossimo OnePlus 10 Pro.

OnePlus 10 Pro con pannelli OLED LTPO 2.0 di Samsung: confermati

A distanza di un paio di giorni sempre Pete Lau ha fornito un altro dettaglio da ritenersi ufficiale sul modello 10 Pro: il suo display.

Da quanto affermato dal fondatore, l’OnePlus 10 Pro monterà un display AMOLED con tecnologia LTPO 2.0 sviluppata da Samsung che di fatto fornirà il pannello.

Lau afferma che i possessori di un 10 Pro noteranno un esperienza d’uso ancora più fluida grazie alle caratteristiche tecniche di questo pannello.

Infatti i display con tecnologia LTPO (Low-temperature polycrystalline oxide) sono degli OLED particolari che possono gestire in maniera adattiva la frequenza di aggiornamento.

Possono infatti abbassare la frequenza di aggiornamento ad un solo Hz o arrivare fino a 120Hz, passando a frequenze d’aggiornamento intermedie.

Grazie a queste frequenze adattive a seconda del tipo di utilizzo, i pannelli LTPO consumano di meno ma mantengono o meglio ottimizzano l’esperienza d’uso dell’utente in termini di fluidità e qualità visiva.

Ancora non sappiamo quali sono i miglioramenti apportati da Samsung sui nuovi panelli con tecnologia LTPO 2.0, quindi per adesso possiamo solo sperare in uno step di ottimizzazione ancora più spinto.

Vi ricordo che i rumors affermano che l’OnePlus 10 Pro avrà un display da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa QHD+, monterà il chipset Snapdragon 8 Gen 1, 8-12GB di ram, 128-256GB di memoria interna, e una tripla fotocamera posteriore: 48 (principale) + 50 (Ultra Grandangolare) + 8MP (Teleobiettivo 3X).

