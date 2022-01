OnePlus 10 Pro: mostrati sample di scatti fotografici con nuove modalità (foto ufficiali)

Ecco alcuni sample di scatti fotografici ufficiali ottenuti tramite l’OnePlus 10 Pro e alcune nuove modalità camera: i dettagli.

Tra poco meno di 4 giorni in Cina sarà presentato il nuovo OnePlus 10 Pro, e sembra che l’azienda asiatica grazie alla partnership con Hasselblad abbia sviluppato delle nuove modalità fotografiche.

OnePlus 10 Pro ecco alcune nuove modalità fotografiche: gli esempi con foto scattate ufficialmente dallo smartphone

Sul web infatti sono state pubblicizzati alcuni scatti ufficiali ottenuti con il 10 Pro evidenziando tre aspetti: il nuovo algoritmo per la gestione dei colori, la nuova modalità ultra grandangolare a 150 gradi d’angolo di visione e la nuova modalità fisheye.

Per quanto riguarda la gestione dei colori, troviamo il nuovo algoritmo “Hasselblad Natural Color Optimization 2.0“.

Da quello che è trapelato il nuovo algoritmo promette colori di livello professionale, grazie anche alla modalità RAW “Hasselblad Professional Mode 2.0” per chi vuole metterci mano personalmente.

Tra le nuove modalità camera troviamo pure la nuova foto ultra grandangolare che sfrutta un angolo di visione a 150 gradi:

Infine da non dimenticare la modalità per scattare foto in stile fisheye sfruttando sempre il sensore ultra grandangolare dell’OnePlus 10 Pro:

Di fatto l’azienda cinese e Hasselblad hanno migliorato il comparto fotografico del modello 10 Pro con oltre 500 ottimizzazioni varie.

Vi ricordo che TENAA ha certificato l’OnePlus 10 Pro con il seguente comparto fotografico:

Fotocamera principale da 48MP;

Ultra Grandangolare da 50MP;

Teleobbiettivo da 8MP con zoom 3X

Fotocamera anteriore selfie da 32MP.

Fonte: Immagini