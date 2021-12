OnePlus 10 Pro nuovi dettagli: migliore camera selfie e ricarica rapida

Svelati ulteriori dettagli sulle specifiche del prossimo OnePlus 10 Pro: avrà una fotocamera selfie migliorata e una ricarica rapida più veloce.

Nel primo trimestre del prossimo anno OnePlus presenterà la propria gamma serie 10, ovvero gli OnePlus 10 e 10 Pro.

OnePlus 10 Pro: ultimi rumors parlano della ricarica rapida e della camera anteriore per selfie

Oggi l’informatore cinese Digital Chat Station, tra i più accreditati, ha svelato alcuni dettagli più specifiche su alcune caratteristiche hardware del modello 10 Pro.

Secondo l’informatore il successore dell’attuale OnePlus 9 Pro manterrà alcune caratteristiche del modello 9 Pro ma introdurrà alcune migliorie per la fotocamera selfie.

Si parla infatti di un sensore fotografico anteriore da 32MP, contro gli attuali 16MP.

Il comparto fotografico posteriore invece avrà sempre un sensore principale da 48MP, un sensore grandangolare da 50MP e un teleobbiettivo 3X da 8MP.

Si prevede che l’OnePlus 10 Pro utilizzerà sensori più ottimizzati e aggiornati rispetto al modello 9 Pro, ma di fatto non cambieranno i megapixel.

Altro importante cambiamento si noterà nella ricarica rapida.

Infatti il 10 Pro dovrebbe avere una ricarica rapida via cavo che dovrebbe raggiungere gli 80W, mentre la ricarica rapida wireless dovrebbe arrivare a 50W.

Ci sono poi elevate possibilità che il prossimo 10 Pro monterà sempre un display LTPO AMOLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz: forse una versione migliorata rispetto a quello montato sul 9 Pro.

Il display avrà sempre un forellino in alto al centro che conterrà la fotocamera anteriore selfie.

Vi ricordo infine che l’OnePlus 10 Pro sarà il primo dell’azienda cinese ad utilizzare nativamente l’interfaccia Color OS 12 basata su Android 12 anche per il mercato Europeo/internazionale e non solo per quello cinese.

Fonte: Via