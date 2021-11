Questo potrebbe essere il design del prossimo OnePlus 10 Pro: un modulo fotografico posteriore completamente rivisitato rispetto al modello OnePlus 9 Pro. I rumors.

Mancano ancora diversi mesi al lancio del nuovo smartphone top di gamma di Oneplus, ma sul web iniziano già a comparire i primi rumors al riguardo.

OnePlus 10 Pro: questo potrebbe essere il design ufficioso del successore dell’OnePlus 9 Pro

Oggi l’informatore @OnLeaks in collaborazione con Zouton hanno mostrato alcune immagini render 3D del presunto OnePlus 10 Pro.

La cosa che più risalta all’occhio del nuovo design è il grande modulo fotografico sulla scocca posteriore, modulo che ha un bordo circolare un po’ rialzato per non far sporgere le fotocamere.

Secondo gli informatori le foto dei render si baserebbero su un prototipo reale sviluppato da OnePlus, ma ovviamente è possibile che il design per il prodotto finale possa differire.

Altre informazioni sono state svelate sull’OnePlus 10 Pro.

Lo smartphone dovrebbe utilizzare un display da circa 6.7 pollici di diagonale, tecnologia OLED, frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione nativa QHD+

Il modulo fotografico posteriore comprende una tripla camera che viene aiutata da un Flash LED: la camera principale dovrebbe essere da 64MP.

Si presuppone che il telefono utilizzi una scocca in metallo e avere dimensioni di circa 163,2 mm x 73,6 mm x 8,7 mm.

L’OnePlus 10 Pro infine dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5000 mAh, ed essere il primo (insieme al modello non Pro) ad utilizzare Android 12 con interfaccia personalizzata in collaborazione con OPPO.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter 1 e Via 2