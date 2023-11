OnePlus 10 Pro riceve l’aggiornamento Android 14 stabile

L’OnePlus 10 Pro sta ricevendo l’aggiornamento Android 14 stabile con software OxygenOS 14: ecco i dettagli che dovete conoscere al momento.

Dopo il rilascio di Android 14 con OxygenOS 14 per l’OnePlus 11, l’azienda cinese ha di fatto terminato giusto ieri la beta pubblica per l’OnePlus 10 Pro.

Infatti i beta tester stanno ricevendo adesso il firmware finale che installa l’OxyenOS 14 stabile.

Come già detto al momento l’aggiornamento è stato rilasciato solo ai beta tester in India che hanno partecipato al programma nelle ultime settimane.

Quest’ultimi infatti hanno ricevuto un ultimo aggiornamento firmware, seriale NE2211_14.0.0.202(EX01), dal peso di circa 790 megabyte tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il peso del firmware è così piccolo, di norma un firmware con aggiornamento del sistema operativo occupa dati dai 2GB ai 4GB, appunto perché questi utenti avevano già installato una versione precedente di Android 14 ottenuta con il beta test pubblico.

Non sappiamo ancora quando effettivamente l’azienda cinese rilascerà la versione stabile per tutti i consumatori.

I tempi di attesa comunque non saranno ancora particolarmente lunghi, e ci aspettiamo un rilascio a livello internazionale entro un paio di settimane.

Ovviamente per gli utenti che non hanno partecipato alla beta pubblica il firmware avrà una dimensione in termini di dati sicuramente molto superiore.

Il change-log ufficiale ricevuto dagli utenti beta rivela la presenza di tutte le novità (o in gran parte) svelate dal change-log ufficiale dell’aggiornamento alla OxygenOS 14 per OnePlus 11.

Infatti lo screenshot del registro delle modifiche pubblicato dall’utente che ha ricevuto l’aggiornamento rivela la presenza delle nuove funzionalità Fluid Cloud, File Dock, Content Extraction e Smart Cutout.

Se possedete un OnePlus 10 Pro, vi invitiamo a tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone (impostazioni->info telefono->aggiornamenti) dato che il nuovo firmware potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

