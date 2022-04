OnePlus 10 Pro si aggiorna alla OxygenOS 12 A.13: le novità

Rilasciato un nuovo aggiornamento per l’OnePLus 10 Pro alla versione software OxygenOS 12 A.13: ecco le novità elencate dal change-log ufficiale.

Dopo aver rilasciato ad inizio mese un primo aggiornamento sul modello 10 Pro, chi l’ha acquistato se l’è trovato proprio al day one, OnePlus ha iniziato a rilasciare la nuova versione OxygenOS 12 A.13.

OnePlus 10 Pro si aggiorna alla OxygenOS 12 A.13: i dettagli che dovete conoscere

La OxygenOS 12 A.13 è ovviamente basata sul sistema operativo Android 12 ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Essendo un aggiornamento rilasciato da poco in India e NA, e diffuso in maniera graduale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti ricevano la notifica di aggiornamento anche in Europa

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare come sempre:

eseguite un eventuale backup dei dati più importanti salvati nella memoria del vostro OnePlus 10 Pro; iniziate a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

OxygenOS 12 A.13 le novità apportate sull’OnePlus 10 Pro: il change log

Dal punto di vista delle novità la nuova OxygenOS 12 A.13 punta solo sulle ottimizzazioni delle funzioni già presenti sullo smartphone.

Questo è il change-log ufficiale:

Sistema Algoritmo di impronte digitali [ottimizzato], migliorato il tasso di successo dello sblocco delle impronte digitali [Ottimizzato] il consumo di energia in alcuni scenari, una migliore esperienza utente Elaborazione audio [ottimizzata], migliore qualità della comunicazione [Risolto] il problema occasionale per cui il telefono potrebbe non accendersi automaticamente a un’ora prestabilita [Migliorato] stabilità del sistema

Telecamera [Ottimizzata] la qualità di scattare foto con la fotocamera frontale

Rete Stabilità della rete [ottimizzata].



Sfortunatamente l’aggiornamento non prevede l’installazione di nuove patch di sicurezza del sistema operativo android che rimangono ancorate a quelle di marzo 2022.

