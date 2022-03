OnePlus 10 Ultra e Nord 3 tra i nuovi 5 smartphone in arrivo entro settembre 2022

Svelata la presunta roadmap dell’azienda cinese con le date dei prossimi 5 smartphone che saranno presentati entro fine settembre 2022: troviamo OnePlus 10 Ultra e OnePlus Nord 3.

Chi ha uno smartphone Oneplus si ricorderà che l’azienda cinese agli inizi commercializzava al massimo un nuovo smartphone ogni anno.

Con i successi commerciali dei primi smartphone, e l’ingrandimento della società, si è poi passato a produrre anche 3 nuovi smartphone ogni anno.

Ma negli ultimi 2 anni il trend è cambiato: sono arrivati i dispositivi della serie Nord e il numero degli smartphone presentati ogni anno è progressivamente aumentato.

OnePlus 10 Ultra e OnePlus Nord 3 fanno parte della roadmap dei 5 nuovi smartphone in arrivo entro fine settembre 2022

Oggi in Cina è stata svelata la presunta roadmap di OnePlus valida fino a fine settembre 2022.

Secondo quanto riportato l’azienda asiatica da oggi fino a settembre 2022 presenterà altri 5 nuovi smartphone, che si aggiungeranno ai recenti OnePlus 10 Pro e OnePlus Nord Ce 2.

L’OnePlus 10 Pro non è ancora disponibile all’acquisto in Italia, ma verrà commercializzato molto presto (probabilmente a fine marzo inizio aprile 2022), mentre il Nord CE 2 è già acquistabile nel nostro paese.

A questi due smartphone, come già detto, se ne aggiungeranno altri 5 con questi nomi e durante questi periodi:

ad aprile 2022 dovrebbero debuttare i nuovi OnePlus Nord CE 2 Lite e l’ OnePlus Nord 2T

dovrebbero debuttare i nuovi e l’ per maggio 2022 ci sarà la presentazione dell’ OnePlus 10R

ci sarà la presentazione dell’ attendendo fino a luglio 2022 verrà annunciato l’ OnePlus Nord 3

verrà annunciato l’ infine a settembre 2022 dovrebbe debuttare la versione OnePlus 10 Ultra o 10 Pro Plus (il nome commerciale non è ancora definito).

Ovviamente non tutti questi smartphone saranno commercializzati in Europa e quindi anche in Italia.

Da sottolineare che alcuni di questi smartphone saranno disponibili all’acquisto solo in Cina, in India, o in pochi paesi selezionati.

Si tratta di un cambiamento di politica aziendale importante per OnePlus.

Infatti un numero sempre crescente di smartphone e dispositivi indossabili comporta un investimento importante nella ricerca e sviluppo, e nel settore degli aggiornamenti software nel medio-lungo periodo.

Va comunque ricordato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale: prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

