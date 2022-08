OnePlus 10T aggiornamento OxygenOS 12 A.06 di fine agosto: le novità

Disponibile un aggiornamento di fine agosto 2022 per l’OnePlus 10T: ecco la OxygenOS 12 A.06. Queste sono le principali novità.

Continuano gli aggiornamenti ravvicinati da parte di Oneplus sul suo ultimo smartphone top di gamma: il 10T.

OnePlus 10T si aggiorna alla OxygenOS 12 A.06: ecco i dettagli da conoscere

A distanza infatti di circa una settimana l’azienda cinese ha rilasciato un nuovo aggiornamento, la OxygenOS 12 A.06 basata su Android 12.

Il nuovo aggiornamento firmware, scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air), è incentrato in varie ottimizzazioni per il sistema operativo, la fotocamera e la ricarica rapida.

Queste sono le novità ufficiali elencate dal change-log ufficiale (tradotto):

Sistema

Migliora la stabilità e la fluidità del sistema.

Ottimizza la stabilità delle applicazioni in background.

Ottimizzata la visualizzazione dello schermo.

Ottimizza la compatibilità OTG

Ottimizza l’algoritmo di riconoscimento delle impronte digitali e migliora l’esperienza di sblocco delle impronte digitali.

Telecamera

Ottimizza l’effetto di ripresa della modalità ritratto.

Ottimizzato l’effetto di ripresa dell’obiettivo ultra grandangolare.

Ottimizza l’effetto di AI Retouch quando si utilizza la fotocamera frontale.

Altri

Risolve il problema occasionale quando la carica di Supervooc non viene rilevata correttamente.

L’aggiornamento al momento è in diffusione a livello graduale, quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli OnePlus 10T venduti in Europa ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di controllare il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento prima di aggiornare è consigliato:

effettuare un eventuale backup dei dati più importati salvati sullo smartphone iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Notizia ufficiale Forum Oneplus