OnePlus 10T i dettagli tecnici e primi scatti della fotocamera principale

Svelati i dettagli tecnici e alcuni scatti fotografici ufficiali effettuati con il sensore principale del prossimo OnePlus 10T in arrivo ad inizio agosto 2022.

Sappiamo che il prossimo OnePlus 10T sarà ufficialmente annunciato ad inizio agosto 2022, ma la compagnia asiatica ha già voluto diffondere alcune informazioni sul prodotto.

Infatti sono stati svelati alcuni dettagli tecnici sulla fotocamera principale del 10T, ed alcuni scatti fotografici effettuati con con quest’ultima.

OnePlus 10T dettagli tecnici sulla fotocamera principale e alcuni scatti di esempio

Per prima cosa sappiamo che la camera principale del 10T non sarà in partnership con Hasselblad: quest’ultimo valore aggiunto sarà a beneficio solo per l’OnePlus 10 PRO.

L’OnePlus 10T monterà una fotocamera principale Sony IMX766 da 50MP con sensore da 1/1.56″.

La fotocamera godrà della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e sarà in grado di catturare immagini con gamma di colori a 10Bit.

Questo sensore sarà affiancato da una Ultra-Grandangolare da 8MP con campo visivo di 119 gradi e ci sarà pure un sensore Macro da 2MP.

Ad aiutare l’hardware fotografico sarà sviluppato anche un software con alcune funzionalità migliorate come Image Clarity Engine per uno stacking delle immagini più veloce, Nightscape, TurboRAW e HDR 5.0.

Infine per mostrate ai potenziali clienti la qualità fotografica del sensore principale Sony, Oneplus ha rilasciato alcune immagini ufficiali:

Se volete vedere le immagini in alta definizione senza compressione, potete guardarle anche sul Forum ufficiale ONEPLUS.