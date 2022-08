OnePlus 10T si mostra in anteprima video dal vivo prima dell’annuncio

Il giorno prima dell’annuncio ufficiale l’OnePlus 10T si è mostrato in un video unboxing in anteprima: ecco cosa contiene la confezione di vendita.

Sappiamo che l’OnePlus 10T sarà ufficializzato domani 3 agosto 2022, ma proprio oggi su Youtube è stato diffuso un primo video unboxing che riprende lo smartphone dal vivo.

OnePlus 10T si mostra nel primo video unboxing dal vivo in anticipo rispetto al lancio ufficiale

Da sottolineare che il video unboxing mostra una scatola grande dedicata agli sviluppatori che contiene alcuni accessori EXTRA per effettuare test.

La scatola dedicata ai consumatori finali è quella piccola in rosso.

Dal video possiamo vedere che l’OnePlus 10T è in colorazione Moonstone Black (sarà disponibile anche il colore Jade Green).

Nella scatola ufficiale per consumatori troviamo:

il caricabatteria ufficiale con adattatore fino a 160W (lo smartphone avrà una ricarica rapida limitata a 150W)

Cavo cavo USB da C a C e un adattatore da USB C (maschio) ad A (femmina)

Viene confermata la presenza di una batteria interna da 4800 mAh.

Da sottolineare che l’OnePlus 10T non supporterà la ricarica rapida wireless.

Tornando al video, notiamo come l’informatore confronta a livello di dimensioni il nuovo 10T con altri modelli come Nothing Phone (1), iPhone 13 Pro Max, Galaxy Note20 Ultra.

Infine il video continua mostrando un paio di custodie OnePlus, una con un design distintivo, l’altra in tinta unita nera.

Non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale di domani per avere tutti i chiarimenti.