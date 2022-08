OnePlus 10T si piega? L’azienda risponde ufficialmente al test estremo dello YouTuber

L’OnePlus 10T forse ha un problema di resistenza alle piegature estreme: l’azienda cinese non ci sta e risponde al video test del famoso Youtuber.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato il video del famoso Youtuber YerryRigEverything che aveva testato la resistenza dell’OnePlus 10 Pro evidenziando un problema alla piegatura.

OnePlus 10T si piega durante un test estremo di un famoso Youtuber: l’azienda cinese risponde

Ebbene sembra che anche il modello successivo, l’OnePlus 10T abbia più o meno lo stesso problema di resistenza alla piegatura dell’OnePlus 10 Pro.

Infatti lo Youtuber ha diffuso il nuovo video che riguarda proprio il modello 10T:

Ovviamente va sottolineato che YerryRigEverything testa questi smartphone in maniera estrema, quindi vuole capire quale sia il loro limite di resistenza.

Di fatto molto difficilmente vi potrebbe capitare di sottoporre a questi test il vostro smartphone durante l’utilizzo normale/quotidiano.

Sta di fatto che OnePlus ha voluto comunque commentare e rispondere ai propri consumatori su cosa pensa di questi test estremi.

Questo è il commento ufficiale dell’azienda cinese:

“The OnePlus 10T meets or exceeds all of OnePlus’ extensive durability testing procedures, this includes a pressure test where the device is suspended while weight is applied to its centre on both its front and back. The OnePlus 10T has an enhanced structure engineering design and can bear over 45kg of external force in this test at OnePlus’ lab.”

“When designing, engineering, and manufacturing OnePlus devices, we ensure they not only offer a design that is beautiful and burdenless but is also durable so they can withstand everyday usage“.

In sostanza OnePlus afferma che lo smartphone prima di essere venduto deve soddisfare o superare test estensivi di resistenza, che includono pure il test di pressione (piegatura) che può arrivare fino a 45kg di pressione.

Gli smartphone OnePlus afferma l’azienda cinese, oltre ad offrire un design bello e all’avanguardia devono sempre essere resistenti per l’utilizzo giornaliero.

Di fatto si afferma che i test dello Youtuber sono al di la dell’utilizzo normale dello smartphone e non ci sono preoccupazioni in merito.

Va comunque sottolineato che altri smartphone della concorrenza non soffrono di problemi di piegatura durante il test del famoso Youtuber, quindi sulla carta OnePlus potrebbe fare anche di meglio.

Voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando qua sotto!