Oneplus 10T ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche principali

L’OnePlus 10T è ufficiale: ecco il prezzo in Italia e le principali caratteristiche hardware del nuovo smartphone android dell’azienda cinese.

Oggi 3 agosto 2022 è stato ufficializzato un nuovo smartphone android destinata alla fascia alta/top di gamma: l’OnePlus 10T.

Si tratta di un dispositivo che migliora alcuni aspetti dell’OnePlus 10 Pro come la ricarica rapida e il processore più veloce, ma ne peggiora altri come ad esempio display, multimedialità e l’assenza della ricarica wireless.

OnePlus 10T caratteristiche principali e prezzo di vendita in Italia

Display e Design

Il nuovo 10T si presenta con dimensioni pari a 163 x 75.37 x 8.75mm per 203,5 grammi di peso. Risulta essere leggermente più largo e spesso rispetto al modello 10 Pro.

La scocca ha dei bordi in plastica, invece che in metallo, mentre la scocca posteriore è rifinita in vetro.

Disponibili i colori Moonstone Black e Jade Green.

Frontalmente troviamo la protezione Corning Gorilla Glass 5.

Il display è un unità fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+ (2412 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento adattiva a 60Hz/90 Hz/120 Hz.

Non è un display AMOLED LTPS QHD+ dell’OnePlus 10 Pro che permette livello di aggiornamento adattivi a partire da soli 1Hz.

La velocità di risposta al tocco è comunque elevata: 360Hz

Il pannello comunque supporta i colori a 10Bit e lo standard HDR10+.

Sotto il pannello è posizionato lo Scanner di impronte digitali in-display.

Processore

Sull’OnePlus 10T troviamo un miglioramento nel chipset, dato l’utilizzo del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

L’azienda cinese mette in evidenza anche la presenza di un nuovo sistema di raffreddamento 3D con la camera di vapore più grande per migliorare la dissipazione del calore.

Al chipset vengono affiancati in Europa:

8GB di ram LPDDR5 e 128GB di memoria interna UFS 3.1

16GB di ram LPDDR5 e 256GB di memoria interna UFS 3.1

In India e negli USA sarà commercializzata pure la versione con 12GB di ram e 256GB di memoria interna.

Multimedialità

Cambia la multimedialità sul modello 10T rispetto al modello 10 Pro.

Troviamo infatti una tripla fotocamera posteriore composta da:

Sensore Primario: 50MP f/1.8 Sony IMX766, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Ultra grandangolare: 8 MP f/2.2, FoV 119,9 gradi

Macro: 2MP

La fotocamera anteriore dedicata ai selfie utilizza un sensore da 16MP f/2.4, EIS (stabilizzazione elettronica dell’immagine).

Lo smartphone ha la capacità di registrare video in formato 4K a 60 Fps, ma non può registrare video in 8K.

Per quanto riguarda l’audio ci sono gli altoparlanti stereo.

Connettività

A livello di connettività questo OnePlus 10T presenta il supporto al:

5G

4G LTE

chipset NFC

Wi-Fi 6 dual band

Bluetooth 5.3

Porta USB Type C

Batteria e sistema operativo

Altra novità sul modello 10T è la ricarica rapida via cavo SuperVOOC che adesso raggiunge la ragguardevole velocità di 150W.

All’interno della confezione è già presente un caricabatteria con adattatore che raggiunge una velocità massima di 160W.

La ricarica rapida viene applicata su una batteria da 4800 mAh, che si ricarica da zero a cento in appena 19 minuti (28% in 3 minuti, 67% in 10 minuti).

Per conservare al meglio la durata della batteria nel medio-lungo periodo, OnePlus ha introdotto il così detto Battery Health Engine.

Quest’ultimo dovrebbe ridurre sensibilmente l’usura della batteria, che dovrebbe dovrebbe mantenere circa l’80% della sua capacità dopo 1.600 cicli di ricarica completa.

Da sottolineare che manca la ricarica wireless che è invece presente nell’Oneplus 10 PRO.

Come sistema operativo l’OnePlus 10T debutta ufficialmente con Android 12 e interfaccia personalizzata OxygenOS 12.

Lo smartphone sarà comunque aggiornato in tempi brevi ad Android 13 con la nuova interfaccia OxygenOS 13.

Prezzo e disponibilità OnePlus 10T in Italia

Al momento il nuovo OnePlus 10T è acquistabile in pre-ordine in Italia sin da oggi a questi prezzi di vendita con spedizioni entro il 29 agosto 2022:

versione 8-128GB a 719 euro IVA e spedizione inclusa

versione 16-256GB a 819 euro IVA e spedizione inclusa

Chi lo acquista in prevendita, salvo esaurimento, verranno incluse le OnePlus Buds Pro del valore commerciale di 149 euro (listino) o in caso di esaurimento potete selezionare altri oggetti in omaggio (ma di valore più basso).