OnePlus 10T ufficiale si risparmia oltre il 30% sul prezzo: le offerte

L’OnePlus 10T, versione Europa, ormai è in saldo sia sul sito ufficiale che da rivenditori terzi con spedizione da Italia: ecco dove e come risparmiare con coupon oltre il 30% sul prezzo di listino.

Se cercate uno smartphone di buona qualità, con un hardware e un supporto software ancora longevo potrebbe interessarvi l’OnePlus 10T.

Lo smartphone uscito ad agosto 2022 ad un prezzo di listino di 719 euro per la versione 8-128GB e 819 euro per la versione 16-256GB adesso è in saldo.

Non conoscete l’OnePlus 10T? Queste sono le sue caratteristiche principali.

OnePlus 10T dove risparmiare oltre il 30% sul prezzo di listino: le offerte da tenere in considerazione

Partiamo con l’offerta sul sito ufficiale che tramite uno sconto alla cassa e un codice coupon vi fa risparmiare oltre 200 euro sul prezzo di listino.

Potete acquistare l’OnePlus 10T colore nero o verde versione 8-128GB al prezzo di 519 euro, o la versione 16-256GB al prezzo di 569 euro con omaggio seguendo questa piccola guida:

Inserite lo smartphone versione e colore che preferite in carrello seguendo questo LINK UFFICIALE ONEPLUS.

Selezionate l’omaggio: Bumper Case Sandstone (del valore di 25 euro fino ad esaurimento scorte)

Applicate il codice coupon A202309 (-50 euro fino al 1 ottobre 2023)

(-50 euro fino al 1 ottobre 2023) Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito OnePlus come da immagine di esempio:





Potete abbassare il prezzo nel caso in cui abbiate punti Redcoins disponibili (da precedenti acquisti o promozioni)

Effettuare l’eventuale acquisto tramite la forma di pagamento preferita

Se volete risparmiare ulteriormente potete seguire queste offerte su Ebay Italia.

OnePlus 10T 16-256GB al prezzo di 499 euro IVA e spedizione inclusa (pochi pezzi potrebbero esaurirsi a breve):

OnePlus 10T 8-128GB al prezzo di 433,20 euro IVA e spedizione inclusa nella colorazione verde seguendo questo LINK: https://ebay.us/PUPKMu

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione

Gli acquisti tramite il sito OnePlus Ufficiale hanno Spedizione OnePlus con consegna media entro 4-5 giorni dal pagamento ordine

La Garanzia Ufficiale OnePlus è di 2 anni dalla data dell’acquisto, e ci sono 15 giorni di tempo per effettuare il reso, con spese di restituzione a carico di OnePlus.

Il codice coupon A202309 ha durata fino al 1 ottobre 2023, e garantisce 50 euro di sconto sugli OnePlus 10T. Il codice potrebbe esaurirsi perché a numero limitato)

Gli acquisti tramite Ebay Italia garantiscono 2 anni di garanzia Italia tramite rinvenitore e sulla carta 2 anni di garanzia OnePlus Europa.

Vengono spedito da Magazzino Italia, con consegna tra i 5-7 giorni lavorativi, e le spese di reso entro 30 giorni sono a carico dell’acquirente o del venditore a seconda dei casi.

Tutti gli smartphone sono originali versione EU, supportano il multilingua (italiano compreso), hanno i servizi e le applicazioni Google già installate, ricevono gli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno la banda 20 LTE 4G e le bande 5G del tutto compatibili con quelle utilizzate in Italia.

