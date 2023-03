OnePlus 11 5G attiva il Wi-fi 7 con un aggiornamento (al momento solo in Cina)

L’OnePlus 11 5G è di fatto il primo smartphone al mondo ad implementare ufficialmente il nuovo standard Wi-Fi 7: disponibile con un aggiornamento (solo in Cina al momento)

Gli smartphone top gamma di ultima generazione potrebbero lato hardware già implementare il supporto al nuovo standard Wi-Fi 7, anche se al momento molti produttori lo lasciano disattivato.

Ad esempio vi avevamo parlato dello Xiaomi 13 che supporta tale tecnologia Wi-Fi.

OnePlus 11 5G l’attivazione del Wi-Fi 7 è avvenuta tramite un aggiornamento software in Cina

Oggi abbiamo la prima conferma che l’OnePlus 11 5G è il primo smartphone Android ad aver ufficialmente attivato i supporto alla connessione Wi-Fi 7.

Infatti Jie Louis, il presidente della sezione Cina di OnePlus, ha rilasciato tramite la propria piattaforma social il comunicato ufficiale che lo smartphone in questione, tramite aggiornamento software, ha attivato il Wi-Fi 7.

Va comunque sottolineato che il passaggio al Wi-Fi 7 è ancora in fase di ottimizzazione, quindi la società cinese rilascerà in futuro futuri aggiornamenti per migliorare la qualità del servizio.

Se non sapete quali sono i vantaggi che il Wi-Fi 7 apporta rispetto al Wi-Fi 6 ecco un breve riassunto:

utilizzo della nuova tecnologia FastConnect 7800 integrato direttamente le chipset dello Snapdragon 8 Gen 2

latenze ultra-basse inferiori a 2 ms per ottimizzare al meglio il gaming e lo streaming online

per ottimizzare al meglio il gaming e lo streaming online efficienza energetica migliorata del 30%-50% : durata della batteria superiore in vari campi di utilizzo

: durata della batteria superiore in vari campi di utilizzo velocità di trasmissione massima teorica di 4,3 Gbps

copertura del segnale ampliata circa del 30%: il segnale risulta quindi più stabile e migliorano le prestazioni generali

Ovviamente per sfruttare il Wi-Fi 7 serviranno modem/router che implementano tale tecnologia, ed al momento sul mercato sono abbastanza latitanti.

Questa tecnologia comunque il futuro, e l’OnePlus 11 5G in questo senso è “future proof“.

