OnePlus 11 aggiornamento Android 14 stabile iniziato: le novità

Iniziato il rilascio finale e stabile dell’aggiornamento ad Android 14 con OxygenOS 14 per gli OnePlus 11: ecco le novità e i dettagli da conoscere.

Ottime notizie per tutti i possessori di un OnePlus 11: l’azienda ha infatti ufficializzato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 14 con interfaccia OxygenOS 14.

Va comunque specificato che al momento il rilascio del software è limitato alle unità vendute in India, e quindi per il rilascio Globale ed Europa si dovrà aspettare ancora un pò.

OnePlus 11 si aggiorna ad Android 14 con OxygenOS 14: le novità segnalate nel change-log

Come già detto l’aggiornamento software al momento è disponibile solo in India tramite il nuovo firmware seriale build CPH2447_14.0.0.201(EX01) che è già scaricabile tramite modalità OTA (over the air).

Il firmware in questione ha un peso di circa 5GB e sarà indirizzato prima agli utenti ex Beta Pubblica e poi per tutti gli utenti residenti nel paese asiatico.

Molto probabilmente OnePlus aspetterà ancora un paio di settimane dal rilascio per l’India per verificare che il nuovo software non presenti problemi o bugs da risolvere (che sono stati rilevati nella beta pubblica).

Android 14 con software OxygenOS 14, questo è il change-log ufficiale

Ecco cosa gli utenti troveranno di nuovo nel software aggiornato:

Servizio Pantanal

• Aggiunge Fluid Cloud, una modalità di interazione con i moduli morphing che consente di visualizzare informazioni aggiornate a colpo d’occhio.

• Aggiunge il supporto multi dispositivo per Fluid Cloud. Ora puoi controllare a colpo d’occhio lo stato della connessione dei dispositivi sul tuo account.

Efficienza intelligente

• Aggiunge File Dock, dove puoi trascinare e rilasciare per trasferire contenuti tra app e dispositivi.

• Aggiunge Content Extraction, una funzionalità in grado di riconoscere ed estrarre testo e immagini dallo schermo con un solo tocco.

• Aggiunge Smart Cutout, una funzione che può separare più soggetti in una foto dallo sfondo per la copia o la condivisione.

Connettività tra dispositivi

• Migliora lo scaffale aggiungendo ulteriori consigli sui widget.

Sicurezza e privacy

• Migliora la gestione delle autorizzazioni relative a foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app.

Ottimizzazione delle prestazioni

• Migliora la stabilità del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni.

Design acquamorfico

• Aggiorna il design acquamorfico con uno stile di colore naturale, delicato e più chiaro per un’esperienza cromatica più confortevole.

• Aggiunge suonerie a tema acquamorfico e rinnova i suoni di notifica del sistema.

• Migliora le animazioni del sistema rendendole ancora più fluide.

Cura dell’utente

• Aggiunge un AOD per il monitoraggio del carbonio che visualizza le emissioni di carbonio evitate camminando invece che guidando.

Per tutti i dettagli da conoscere potete fare affidamento al forum ufficiale di OnePlus.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon