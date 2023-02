OnePlus 11 Concept sarà mostrato al MWC 2023: primo video teaser

L’Oneplus 11 Concept è stato pubblicizzato in un primo video ufficiale con una cover con strisce luminose led di colore blu.

Oneplus durante il MWC 2023 che partirà dal 28 febbraio 2023 mostrerà un nuovo smartphone con un design concetto, che prenderà il nome di OnePlus 11 Concept.

OnePlus 11 Concept primi dettagli svelati: video e immagini pubblicitarie

Grazie ad alcune immagini ed un video pubblicitario ufficiale possiamo individuare alcune sue caratteristiche.

OnePlus Concept: primo video pubblicitario ufficiale pic.twitter.com/rkPSCOqEXI — HWBrain (@hw_brain) February 20, 2023

Lo smartphone utilizzerebbe una cover posteriore con led luminosi (strisce sinuose) che circondano anche l’isola dedicata ai sensori fotografici.

L’azienda cinese ha rilasciato pure un comunicato ufficiale in merito:

“The images show the engineering breakthroughs of the OnePlus 11 Concept by highlighting the icy blue pipelines which run through the entire back of the phone, almost like OnePlus 11 Concept has its own series of blood vessels. OnePlus 11 Concept’s pipelines are housed inside a bold and futuristic unibody glass design inspired by the calm stillness and vast power of a glacial lake”

Dal comunicato si evince che queste strisce luminose led sono alloggiate all’interno di un audace e futuristico design unibody in vetro ispirato alla calma e alla vastità di un lago glaciale.

Non sappiamo se queste strisce luminose hanno solo uno scopo estetico o fungono anche da strumento di dissipazione dello smartphone, dato che nel comunicato si parla di un lago “glaciale”.

Sta di fatto che il CEO di OnePlus Pete Lau ha affermato che il nuovo smartphone debutterà con “una tecnologia all’avanguardia nel settore”, anche se non viene specificato in cosa.

