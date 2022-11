OnePlus 11: corpo in ceramica, più ram e la memoria sarà super veloce?

Rumors affermano che il prossimo OnePlus 11 avrà materiali ancora più premium con un corpo in ceramica e tanta e più veloce memoria: ecco cosa sappiamo.

Sembra che l’arrivo del prossimo top di gamma di OnePlus non è così lontano dal suo annuncio ufficiale.

Secondo recenti rumors, provenienti dall’informatore Digital Chat Station, possiamo trovarci uno smartphone migliorato in vari aspetti.

OnePlus 11 con corpo in ceramica e memorie ancora più veloci? I rumors

Per prima cosa si parla di un miglioramento della qualità dei materiali: la scocca in metallo infatti avrà una rifinitura in ceramica.

Di fatto solo i bordi saranno in metallo, e il frontale protetto da vetro.

L’aspetto dovrebbe migliorare soprattutto alla vista e al tatto, ma ricordiamoci che le rifiniture in ceramiche fanno aumentare anche il peso del dispositivo.

L’informatore afferma che l’OnePLus 11 sarà una versione top di gamma come una PRO delle passate generazioni: la versione Pro potrebbe arrivare solo in un secondo momento o essere la versione 11T.

Lato hardware ci si aspetta l’utilizzo del nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2 con un abbinamento di memorie ancora più generoso.

Lo smartphone infatti avrà fino a 16GB di memoria ram e utilizzerà memorie interna ancora più veloci.

Si parla infatti del debutto sul mercato delle nuove memorie interne di Samsung le UFS 4.0, lo step successivo delle memorie UFS 3.1 già presenti sugli attuali modelli.

Il display dovrebbe essere un unità curva con tecnologia OLED e risoluzione classica FHD+.

In alto a sinistra del display ci sarà il forellino dedicato alla fotocamera anteriore.

Posteriormente ci saranno 3 fotocamere:

Principale da 50MP Sony IMX890

Ultra Grandangolare da 48MP Sony IMX581

Teleobbiettivo da 32MP con Zoom 2X Sony IMX709

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5000 mAh, che dovrebbe supportare la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 100W.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via