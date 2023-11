OnePlus 11 e OnePlus 10T e 10 Pro Black Friday: prezzi da occasione

Anticipiamo le offerte del Black Friday per gli smartphone OnePlus 11, OnePlus 10T e OnePlus 10 pro grazie alle promo Amazon: ecco i dettagli per risparmiare.

Tutta la serie OnePlus 11, OnePlus 10T e OnePlus 10 Pro sono scontati con la settimana Black Friday di Amazon Italia: scopriamo quanto potete risparmiare.

OnePlus 11, OnePlus 10 Pro e 10T in offerta Black Friday anticipato: adesso il prezzo è allettante

OnePlus 11: prezzo da 500 euro spedito!

Non conoscete gli OnePlus 11? Queste sono le sue principali caratteristiche.

Ebbene vi ricordo che lo smartphone nella sua versione 8GB di ram e 128GB di memoria interna ha un prezzo di listino di 849 euro al lancio, mentre la versione 16-256GB ha un prezzo di listino di 919 euro.

Adesso potete acquistare l’OnePlus 11 a questi prezzi seguendo questo LINK: https://amzn.to/3G25Mvp

Versione 8-128GB : Prezzo 500 euro IVA e spedizione inclusa con prime

: Prezzo con prime Versione 16-256GB: Prezzo 585 euro IVA e spedizione inclusa con prime

Il risparmio medio è quindi di circa 400 euro rispetto al prezzo ufficiale di un prodotto ancora piuttosto recente.

OnePlus 10 Pro : ve lo portate a casa a partire da poco più di 400 euro

Altro ex top di gamma che adesso ha un prezzo di fascia medio-alta.

Se non conoscete in dettaglio l’OnePlus 10 Pro, queste sono le sue principali caratteristiche.

Il prezzo di listino della versione 8-128GB al debutto è stato di 919 euro, mentre la variante 12-256GB ha debuttato a 999 euro (al momento non sono più disponibili sullo store Oneplus).

Ebbene potete acquistare l’OnePlus 10 Pro 12-256GB colore Nero al prezzo di 455 euro IVA e spedizione inclusa con prime seguendo questo LINK: https://amzn.to/49DN3nC.

Invece la versione 8-128GB sempre colore nero può essere acquistata al prezzo di 405 euro IVA e spedizione inclusa con prime seguendo questo LINK: https://amzn.to/3R0Psl1.

OnePlus 10T 8-128GB: ottimo prezzo a meno di 350 euro!

Infine vi segnaliamo l’OnePlus 10T un fascia alta che ha debuttato nel mercato al prezzo di listino di 719 euro per la sua variante 8GB di ram e 128GB di rom

Non conoscente questo smartphone? Ecco le sue principali caratteristiche hardware.

Ebbene potete portarvi a casa l’OnePlus 10T colore nero 8-128GB al prezzo di 345 euro IVA e spedizione inclusa con prime seguendo questo LINK: https://amzn.to/3QLm4hm.

Di fatto lo pagate ormai la metà rispetto al suo prezzo di listino al momento del suo debutto.

Dove cercare altre offerte?

Attenzione! Nel caso i prodotti in questione siano esauriti o ci siano cambiamenti di prezzi, potete cercare altre offerte inserendo il nome dello smartphone Oneplus che preferite tramite questo LINK: https://amzn.to/3R1X9HD.

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

Vengono Spediti e venduti spesso dalla stessa Amazon, con consegna in 1-3 giorni lavorativi grazie a Prime.

La garanzia è di 2 anni ufficiale, direttamente da Amazon, e in oltre ci sono i classici 30 giorni per effettuare il reso e ottenere il rimborso.

