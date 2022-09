OnePlus 11 Pro svelato in immagini render: questo il design?

Questo potrebbe essere il design del prossimo OnePLus 11 Pro: le immagini render che sono state diffuse sul web (rumors).

Secondo alcune voci di corridoio delle ultime settimane indicano che OnePlus potrebbe annunciare la nuova serie 11 entro la fine di quest’anno, o comunque nel primo trimestre del 2023.

Stiamo parlando del prossimo OnePlus 11 Pro.

OnePlus 11 Pro: questo potrebbe essere il design? Le immagini render svelate

Oggi sul web sono state diffuse alcune immagini render che di fatto mostrano il possibile design di questo 11 Pro.

Come potete vedere voi stessi la scocca posteriore presenta nella parte superiore (spostato a sinistra) un grosso modulo fotografico circolare.

Nel modulo sarebbero presenti tre sensori fotografici, più un flash LED, ottimizzati grazie alla partnership con Hasselblad.

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli tecnici sui sensori che l’azienda cinese utilizzerà sul suo prossimo OnePlus 11 Pro.

Frontalmente il design mostra un display curvo ai bordi, e troviamo il classico forellino in alto a sinistra che verrà utilizzato per la fotocamera anteriore per gli scatti selfie.

Le immagini render svelano anche altri dettagli, come ad esempio la presenza dell’alert slider, funzionalità molto apprezzata dai clienti dell’azienda cinese.

Non abbiamo altre informazioni tecnici da svelarvi al momento, ma dato che il prodotto sulla carta non è molto lontano dal suo annuncio ufficiale, possiamo immaginare che nelle prossime settimane usciranno nuove informazioni in merito.

Fonte: Immagini