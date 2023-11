OnePlus 12 avrà tre colorazioni e non due come OnePLus 11

Abbiamo conferme ufficiose che almeno in Cina, l’OnePlus 12 sarà venduto in tre colorazioni standard e non due come l’attuale OnePlus 11.

Vi avevamo già informati che OnePlus lancerà il suo nuovo smartphone top di gamma, l’OnePlus 12 il 4 dicembre 2023 proprio in tempo per festeggiare il decimo anniversario dell’azienda in Cina.

Oltre a questo l’azienda tramite alcuni banner pubblicitari ha svelato che il telefono avrà tre colorazioni standard.

OnePlus 12 sarà commercializzato in tre colorazioni diverse e non due come su OnePlus 11: i dettagli

Va specificato che attualmente l’OnePlus 11 è venduto in due colorazioni standard Titan Black, Eternal Green ed è stato venduto in una colorazione edizione speciale a numero limitato Jupiter Rock.

Da quello che è trapelato in Cina, l’OnePlus 12 invece avrà tre colorazioni standard: bianco, nero e verde.

Potete farvi un idea delle tonalità da queste immagini.

I tre colori sono stati scelti dall’azienda per rappresentare questi concetti:

il bianco è un tocco di spazio vuoto

il verde è una roccia pallida tra migliaia di fiumi e montagne

il nero rappresenta dieci anni di duro lavoro (riferimento all’anniversario dell’azienda)

Questi tre colori saranno quelli standard (no edizioni speciali) disponibili all’acquisto in Cina, ma non sappiamo se tutte e tre queste colorazioni saranno disponibili anche in Europa.

Infatti l’OnePlus 12 in Europa sarà ufficializzato molto probabilmente solo a gennaio 2024 tramite un evento dedicato, e dall’evento sapremo se l’azienda confermerà tutti i tre i colori o si limiterà sempre ai classici nero e verde come su OnePlus 11.

Ovviamente dato che manca l’ufficialità, vi preghiamo di prendere tutte le informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Se siete comunque interessanti all’OnePlus 11, vi segnaliamo che il modello 8-128GB lo si può trovare in sconto Black Friday a poco più di 500 euro seguendo queste istruzioni.

Fonte: Via Twitter (X)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon