Oneplus 12 data annuncio svelata almeno per il mercato Cina

C’è la prima data ufficiale per l’annuncio in Cina del prossimo smartphone top di gamma OnePlus 12: ecco i dettagli che sono stati svelati.

Sembra che anche OnePlus entro la fine di quest’anno svelerà il suo nuovo smartphone android destinato alla fascia di prezzo top di gamma.

Stiamo ovviamente parlando dell’OnePlus 12.

OnePlus 12 ecco la data di annuncio ufficiale almeno per il mercato cinese

L’azienda asiatica in data 4 dicembre 2023 festeggerà il suo decimo anniversario organizzando un grande evento a Shenzhen in Cina, e tra gli argomenti ci sarà pure la presentazione del nuovo OnePlus 12.

L’annuncio verrà effettuato direttamente dal CEO e fondatore dell’azienda, Pete Lau.

A conferma di questo l’azienda cinese ha mostrato un banner pubblicitario tramite il sito di microblogging cinese Weibo:

Non sappiamo ancora se durante l’annuncio verranno svelati dettagli sulla disponibilità sul mercato Europeo: l’azienda potrebbe infatti presiedere un altro evento mediatico in futuro per tale evenienza

Ma quali saranno le principali caratteristiche del prossimo OnePlus 12? I rumors precedenti

Da quello che sappiamo al momento grazie a vari informatori, il telefono presenterà un nuovo display OLED LTPO da 6.82 pollici di diagonale, risoluzione 3168 x 1440 pixel, 2800 nits di luminosità massima sviluppato e prodotto da BOE.

IL comparto fotografico sarà impreziosito dal nuovo sensore Sony Lytia 808 da 48MP a doppio strato, abbinato ad un teleobbiettivo OV64B da 64MP con zoom ottico 3X e probabilmente un sensore ultra grandangolare da 48MP.

Lo smartphone funzionerà grazie al nuovo chipset top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, che mostra già punteggi da record su AnTuTu rispetto alla generazione precedente.

Si prevede poi una ricarica rapida via cavo da 100W (in Cina e probabilmente da 80W in Europa) e questa versione avrà pure la ricarica rapida wireless.

Come sistema operativo l’OnePlus 12 debutterà direttamente con Android 14 e software OxygenOS 14, versione già disponibile da qualche giorno anche sull’OnePlus 11.

