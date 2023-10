OnePlus 12 mostra i muscoli su AnTuTu con Snapdragon 8 Gen 3

Primi test benchmark per il prossimo OnePlus 12 che si dimostra molto potente su AnTuTu grazie al nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 3: i punteggi.

Oggi nel database del famoso Benchmark AnTuTu è comparso pure un prototipo funzionante di OnePlus 12 uno dei prossimi top di gamma Android che arriveranno probabilmente entro la fine del 2023.

Il telefono ottiene punteggi da record grazie al nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 3 sviluppato da Qualcomm e prodotto con processo produttivo a 4nm.

OnePlus 12 super punteggi su AnTuTu: il chipset Snapdragon 8 Gen 3 fa la differenza

Ebbene nel test AnTuTu 10, l’OnePlus 12 ottiene un punteggio complessivo intorno a 2 milioni e 110 mila punti, leggermente più basso rispetto al punteggio di riferimento di Qualcomm per il chipset Snapdragon 8 Gen 3 (circa 2 milioni e 130 mila punti).

Si tratta quindi di un prototipo che potrebbe ottenere anche punteggi superiori con eventuali ottimizzazioni software.

Di fatto questo OnePlus 12 testato su AnTuTu monta 12GB di ram, ma passati rurmos affermano che l’azienda cinese potrebbe presentare un modello anche con 24GB di ram.

Quindi è probabile che il modello da 12GB sia la base e ci sarà un modello di intermezzo con 16GB di ram.

Su questo smartphone ci aspettiamo inoltre un display QHD+ da 6.82 pollici prodotto da BOE, che potrebbe essere tra i migliori pannelli del momento.

Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5400 mAh con una probabile ricarica via cavo di 100W e una ricarica wireless da 50W.

Come già anticipato il rilascio dello smartphone, almeno in Cina, potrebbe essere entro dicembre di quest’anno o comunque nelle prime settimane del 2024 anche per la versione internazionale.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

