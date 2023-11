OnePlus 12 scopriamolo in immagini render nei tre colori e in un video promo

L’OnePlus 12 si mostra nei tre colori disponibili in immagini render e in un video promo ufficioso svelato in anteprima.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo informati del fatto che il prossimo OnePlus che sarà presentato ufficialmente in Cina il 5 dicembre 2023 (in Europa arriverà più tardi) e uscirà in tre colorazioni.

Oggi possiamo mostrarvi il primo video promo dello smartphone e immagini render nei tre colori.

OnePlus 12 eccolo nei tre colori disponibili e in un video promo ufficioso in anteprima

Il video promo in anteprima non lascia molto alla fantasia: possiamo vedere il design definitivo dello smartphone, o meglio vederlo nei punti più esaltati dal video stesso.

Oltre a questo varie immagini render e alcune immagini promozionali ci mostrano l’OnePLus 12 nei tre colori: bianco, verde e nero.

Come potete vedere pure voi, le immagini ci suggeriscono che l’OnePlus 12 dovrebbe essere il primo smartphone dell’azienda con teleobbiettivo con periscopio.

Nell’isola fotografica circolare si possono notare quattro cerchi in formazione quadrata che contengono le fotocamere posteriori in stile OnePlus 11, ma la vera novità estetica riguarda il posizionamento del flash LED che non si trova più nell’isola circolare.

Inoltre il quarto cerchio probabilmente adesso è riservato ai sensori RGB o ad un sensore 3D ToF, che aiuterà le fotocamere principali negli scatti fotografici o nella registrazione video.

Non ci resta quindi che aspettare l’evento mediatico dell’azienda cinese per conoscere tutti i dettagli in merito.

E dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere con il giusto distacco emotivo tute queste informazioni.

