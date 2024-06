OnePlus 12R: miglioramenti batteria con l’aggiornamento di giugno 2024

L’OnePlus 12R ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di giugno che promette ottimizzazioni per la batteria e altre novità: i dettagli del change-log.

Se possedete un OnePlus 12R sembra che la prossima versione software sarà un importante aggiornamento che dovrebbe migliorare l’efficienza dello smartphone.

Vediamo di conoscere i dettagli ufficiali rilasciati con il change-log.

OnePlus 12R l’aggiornamento di giugno 2024 ottimizza la batteria e altro

Ebbene il nuovo aggiornamento ha la versione software OxygenOS 14.0.0.800 e si basa ovviamente sul sistema operativo Android 14.

L’aggiornamento in questione è disponibile al momento solo per la versione indiana dell’OnePlus 12R con il firmware seriale CPH2585_14.0.0.800(EX01) ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Chi ha la versione globale o Europa dovrà aspettare ancora alcuni giorni prima di ricevere la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di verificare la disponibilità manualmente nei prossimi giorni nella sezione impostazioni->info telefono-> aggiornamenti.

Per quanto riguarda le novità abbiamo la lista elencata dal change-log ufficiale (potrebbe differenziarsi in parte per le versioni globale ed Europa):

Integra la patch di sicurezza Android di maggio 2024 per migliorare la sicurezza del sistema.

Migliora la stabilità del sistema.

Ottimizza il consumo energetico per prolungare la durata della batteria.

Risolve un problema per cui il volume dell’altoparlante e degli auricolari Bluetooth potrebbe essere basso.

Risolve un problema che potrebbe causare lo sfarfallio dello sfondo della schermata Home dopo aver chiuso un’app.

Risolve un problema di visualizzazione in cui l’icona di un’app nella schermata Home potrebbe spostarsi leggermente da dove dovrebbe essere dopo aver chiuso l’app.

Fonte: Notizia ufficiale OnePlus

