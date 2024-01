OnePlus 12R specifiche svelate: dovrebbe arrivare anche in Europa

Ecco primi dettagli sulle specifiche del prossimo OnePlus 12R che dovrebbe arrivare pure nel mercato europeo.

In data 23 gennaio 2024 Oneplus presiederà un evento mediatico dedicato al mercato Globale nel quale saranno presentati i nuovi smartphone serie 12.

L’OnePlus 12 è stato già presentato in Cina tempo fa, ma nell’evento mediatico globale sarà presentato anche il nuovo 12R, la versione più “economica” del primo.

OnePlus 12R le principali specifiche hardware svelate: i dettagli

L’OnePlus 12R potrebbe arrivare anche nel mercato europeo, quindi ci interessa sapere quali son le sue principali caratteristiche hardware.

Lo smartphone dovrebbe utilizzare il chipset Snapdragon 8 Gen 2 abbinato fino a 16GB di ram con tecnologia LPDDR5X, e probabilmente fino a 512GB di memoria interna (pensiamo con con tecnologia UFS 4.0).

Come display dovrebbe essere utilizzata un unità OLED da 6.78 pollici di diagonale con risoluzione nativa probabilmente 2772 x 1240 pixel, tecnologia LTPO 4.0 che permette un ampia gamma di frequenze di aggiornamento adattiva (da 1Hz fino a 120Hz).

Il display sarà protetto con Corning Gorilla Glass Victus 2.

A livello di multimedialità sarebbe previsto un comparto con tripla fotocamera posteriore:

sensore principale Sony IMX890 da 50MP

Ultra Grandangolare da 8MP

Macro da 2MP

La camera selfie dovrebbe utilizzare un sensore da 16MP.

Questo OnePlus 12R sarà alimentato da una batteria da 5500 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida via cavo fino a 100W.

Non ci resta che aspettare ancora una ventina di giorni per conoscere tutti i dettagli del prodotto, soprattutto l’eventuale disponibilità e prezzo di vendita in Europa.

Per adesso quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter X

