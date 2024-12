OnePlus 13 arriva in Italia a gennaio 2025 nelle tre varianti di colore

Confermato l’arrivo ufficiale in Italia dell’OnePlus 13 che sarà presentato dall’azienda cinese nel mese di gennaio 2025: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Finalmente, anche se non con la massima precisione, abbiamo il mese di riferimento per il lancio commerciale dell’OnePlus 13 in Italia che come già detto avverrà gennaio 2025.

Vediamo di conoscere qualche dettaglio in più.

OnePlus 13 arriva in Italia a gennaio 2025: i dettagli che sono stati svelati

Ebbene l’azienda non ha ancora confermato il giorno esatto dell’evento di presentazione, con relativa commercializzazione ufficiale, ma almeno sappiamo che lo smartphone sarà commercializzato in Italia nelle sue tre varianti di colore.

Si potrà acquistare nella colorazione bianca, nera e blu (quest’ultima con scocca rifinita in ecopelle).

Non è stato ancora svelato il prezzo di vendita, che sulla carta dovrebbe essere più o meno equivalente a quello dell’OnePlus 12 al suo debutto Europeo.

Aspettiamoci quindi un prezzo di listino sui 1100 euro per la variante 16-512GB e sui 970 euro per la versione con 12GB di ram e 256GB di rom.

Comunque pare che chi acquisterà l’OnePlus 13 in prevendita, quando sarà possibile, avrà in regalo a scelta un altoparlante Bluetooth B&O BeoSound Explore in omaggio, dal valore di 249€ (pezzi limitati) o un OnePlus Watch 2R del valore di listino di 279 euro.

Ci saranno promo aggiuntive come la possibilità di permutare il vecchio smartphone con una supervalutazione aggiuntiva di 50 euro, oppure uno sconto del 10% per gli studenti.

Non ci resta quindi che aspettare future delucidazioni da parte dell’azienda cinese su prezzi e disponibilità per avere il quadro completo del prodotto.

Vi ricordo che se non conoscete ancora l’OnePlus 13, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard