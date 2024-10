OnePlus 13 confermata la grande batteria a la ricarica magnetica

Banner pubblicitari ufficiali confermano che il prossimo OnePlus 13 avrà una grande batteria che supporterà pure la tecnologia di ricarica rapida magnetica: i dettagli svelati.

Sappiamo che il 31 ottobre 2024 verrà presentato in Cina il nuovo OnePlus 13, e solo qualche mese dopo il prodotto arriverà anche in Europa (probabilmente a gennaio 2025).

OnePlus 13 svelata ufficialmente la grande batteria con supporto alla ricarica magnetica

Oggi abbiamo le prime conferme ufficiali da parte della stessa OnePlus sulle caratteristiche della batteria e della ricarica rapida magnetica.

Il prossimo top di gamma dell’azienda cinese avrà una batteria oltre il 10% più capiente, assestandosi a 6000 mAh contro i 5400 mAh dell’OnePlus 12.

La batteria in questione supporterà la classica ricarica rapida via cavo con tecnologia SuperVOOC da 100 W, ma la vera novità sarà la ricarica wireless.

Quest’ultima raggiungerà infatti una potenza di 50W e potrà funzionare con un attacco magnetico.

Secondo le indiscrezioni per il debutto in Cina, l’OnePlus 13 verrà venduto in bundle con alcuni accessori in omaggio:

un power bank magnetico con capacità di 5.000 mAh,

un caricabatterie wireless con ventola di raffreddamento

un power bank SuperVOOC da 100 W

un nuovissimo caricabatteria GaN da 120 W

Lo smartphone tra gli altri accessori potrà utilizzare alcune nuove custodie con opzioni in legno e una variante in arenaria.

Vi ricordo che l’OnePlus 13 sarà uno dei primi smartphone Android a montare il nuovo e potente chipset Snapdragon 8 Elite abbinato fino a 24GB di ram LPDDR5X e 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

L’azienda cinese dovrebbe poi migliorare pure il comparto fotografico con sensori aggiornati e introducendo un nuovo teleobiettivo multi-prisma da 50 MP.

Ovviamente non ci resta che aspettare ancora pochi giorni per avere il quadro completo dello smartphone.

