Oneplus 13 primo video unboxing mostra il design finale

In anticipo rispetto alla data ufficiale di lancio ecco il primo video unboxing del nuovo OnePlus 13 e del suo design definitivo.

Sappiamo che il prossimo OnePlus 13 farà il suo debutto ufficiale in Cina in data 31 ottobre 2024, e arriverà probabilmente solo nel 2025 (o poco prima) in Europa.

Oggi in anticipo possiamo mostrarvi il primo video unboxing di questo smartphone.

OnePlus 13 si mostra i un primo video unboxing svelando il design e il nuovo software

Proprio Oneplus ha voluto diffondere in anteprima, rispetto alla data di lancio, un video unboxing dell’OnePlus 13 che sarà venduto in Cina con la ColorOS 15.

Dal video possiamo vedere che lo smartphone avrà il classico packaging di colore rosso con in evidenzia il logo del produttore e il numero 13 per indicare il modello.

Lato design posteriormente lo smartphone mantiene più o meno il design dell’OnePlus 12 con una grande isola fotografica circolare che incorpora al suo interno tutte le fotocamera e il flash led.

Esteticamente la cornice intorno all’isola fotografica perde la rifinitura metallica e adesso ha una cornica più piatta e il il logo Hasselblad si è spostato rispetto all modello 12.

Essendo la versione che verrà venduta in Cina, il video risulta essere in cinese e come sistema operativo troviamo ColorOS 15 (basato su Androdi 15), mentre a a livello internazionale sarà utilizzava la versione software OxygenOS 15.

L’OnePlus 13 sarà tra i primi smartphone del 2024 ad utilizzare il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite, il successore dello Snapdragon 8 Gen 3, avrà a disposizione fino a 24GB di ram e 1TB di memoria interna.

Ci si aspetta un importante batteria da circa 6000 mAh che supporterà pure la ricarica magnetica wireless, probabilmente quest’ultima avverrà attraverso speciali custodie.

Non ci resta che aspettare ancora poco meno di una settimana per conoscere tutti i dettagli completi dello smartphone.

