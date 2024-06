OnePlus 13 svelati dettagli sulle fotocamere posteriori

Nuovi dettagli sulle fotocamere posteriori che saranno montate sul prossimo OnePlus 13: ecco quello che sappiamo al momento.

Dell’OnePlus 13 sappiamo giusto alcune voci di corridoio, considerato che mancano ancora diversi mesi al lancio ufficiale del prossimo smartphone dell’azienda cinese.

Oggi sono stati svelati alcuni dettagli che riguarderebbero il comparto fotografico posteriore dello smartphone.

OnePlus 13 questi sono i primi rumors sul comparto fotografico

L’informatore cinese Digital Chat Station, tramite il suo account personale su Weibo (sito di microblogging famoso in Cina), ha affermato che il prossimo OnePlus 13 avrà una tripla fotocamera posteriore come l’attuale OnePlus 12 ma con sensori diversi.

Vi ricordo che l’attuale OnePlus 12 ha un sensore principale da 50MP, un teleobbiettivo classico 3X da 64MP e un sensore ultra grandangolare da 48MP.

Per il modello numero 13 si parla sempre di una tripla fotocamera posteriore, ma con sensori fotografici tutti da 50MP.

Tra le principali novità ci sarebbe un teleobbiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3X che sarà ottimizzato tramite partnership Hasselblad.

Di fatto si presume che il futuro modello migliorerà in termini generali la qualità fotografica rispetto all’attuale Oneplus 12, anche se per il momento non sappiamo quanto sarà l’impatto qualitativo.

Possiamo comunque riassumervi altre voci di corridoio che riguardano l’OnePlus 13, per avere un quadro generale più completo sul prossimo smartphone.

Si presuppone che il dispositivo utilizzerà il futuro chipset Snapdragon 8 Gen 4, che dovrebbe essere annunciato ad ottobre di quest’anno, con conseguente annuncio del telefono a novembre 2024.

Secondo passati rumos lo smartphone dovrebbe utilizzare una batteria potenziata che raggiungerebbe i 6000 mAh e montare un nuovo sensore biometrico sotto il display con tecnologia ad ultrasuoni.

Per adesso comunque, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon