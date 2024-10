OnePlus 13 ufficiale: caratteristiche principali e prezzo (in Cina)

Ufficializzato in Cina il nuovo smartphone top di gamma Oneplus 13: le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita nel paese asiatico. Arriverà anche in Europa.

Il nuovo top di gamma OnePlus 13 è stato presentato oggi in Cina ed è insieme allo Xiaomi 15 uno dei primissimi dispositivi Android ad utilizzare il chipset Snapdragon 8 Elite.

Al momento conosciamo tutte le sue principali caratteristiche, ma non sappiamo quando sarà ufficializzato anche in Europa.

OnePlus 13 ufficiale: queste sono tutte le caratteristiche che dovete conoscere dello smartphone

Display e Design

Esteticamente il nuovo modello non si differenzia molto dal precedente OnePlus 12: posteriormente troviamo sempre la grande isola fotografica circolare che contiene tutti i sensori fotografici.

Si può notare che però non è più presente la rifinitura metallica che collegava l’isola fotografica al bordo sinistro dello smartphone come sull’OnePlus 12, e che adesso il Flash LED è incorporato all’interno dell’isola fotografica insieme ai sensori fotografici.

Frontalmente c’è sempre il classico forellino dedicato alla fotocamera anteriore e il display adesso presenta una forma quad-curvata 2.5D, ovvero un pannello piatto con curve sottili su tutti i lati.

Le dimensioni sono pari a 162.9 x 76.5 x 8.5 mm per 210 grammi, il che lo rende più compatto e sottile (oltre che più leggero) rispetto all’OnePlus 12.

Lo smartphone gode poi della certificazione IP69 contro sporcizia e acqua in generale ed è disponibile nei colori Nero, Blu, Bianco, con rifinitura in vetro o in ecopelle.

Per quanto riguarda il display troviamo un unità OLED X2 di BOE da 6.82 pollici di diagonale con risoluzione nativa 3168 x 1440 pixel, luminosità di picco fino a 4500 nit, supporto HDR10+ e Dolby Vision, frequenza di aggiornamento adattiva LTPO fino a 120Hz.

Il pannello è protetto con tecnologia Crystal Shield che sfrutta la tecnologia del vetro superceramico.

Sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali che adesso utilizza la tecnologia ad ultrasuoni.

Processore e Memoria

Come già accennato l’OnePlus 13 monta il nuovo chipset top di gamma Snadpragon 8 ELITE, un Octa-Core (2×4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) con processo produttivo a 3nm e GPU Adreno 830.

Il chipset in questione promette prestazioni fino al 40% superiori rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 oltre a consumare di meno.

Al chipset vengono abbinati da 12 a 24GB di memoria ram LPDDR5X e fino ad 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

La memoria interna non è espandibile

Multimedialità

A livello di multimedialità posteriormente il nuovo top di gamma cinese utilizza una tripla fotocamera posteriore con calibrazione del colore Hasselblad:

Principale Sony LYT-808 da 50 MP, f/1.6, 23 mm (grandangolare), 1/1.43″, 1.12µm, PDAF multidirezionale, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Teleobiettivo periscopico Sony LYT-600 da 50 MP, f/2.6, 73 mm, 1/1.95″, zoom ottico 3x, PDAF, OIS

Ultra grandangolare Samsung S5KJN5 da 50 MP, f/2.0, 15 mm, 120˚, PDAF, che funge pure da sensore Macro.

La fotocamera anteriore per gli scatti selfie è affidata al sensore da 32 MP, f/2.4, 21mm (grandangolo), 1/2.74″, 0.8µm.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 8K a 30 fps, e tutte le fotocamera (pure quella anteriore) possono registrare video in 4K a 60 fps.

Ci sono gli altoparlanti stereo, il supporto all’audio ad alta risoluzione a 24 bit/192 kHz ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

La connettività prevede:

Connessione 5G Dual SIM + eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 tripla banda

Bluetooth 5.4

GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

motore di vibrazione con “feedback a livello di controller di gioco” da 602 mm³

Porta Usb Type C 3.2 con OTG

accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, spettro di colori

Batteria e sistema operativo

L’OnePlus 13 viene alimentata da una grande batteria da 6000 mAh con tecnologia al silicio-carbonio, che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 100W e la ricarica wireless magnetica fino a 50W, 10W wireless inverso e 5W cablato inverso.

Come sistema operativo lo smartphone debutta sul mercato con Android 15 e interfaccia personalizzata ColorOS 15 in Cina e OxygenOS 15 quando arriverà in Europa.

Dovrebbe godere di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 19) e 6 anni di aggiornamenti software per la sicurezza.

Prezzo e disponibilità in Cina dell’OnePlus 13

I prezzi in Cina partono da 4499 Yuan (circa 580 euro) per la versione base 12-256GB e arrivano a 5999 Yuan (circa 774 euro) per la versione 24GB e 1TB di rom.

Le vendite inizieranno in Cina dal 1 novembre 2024: ancora da conoscere prezzo e disponibilità in Europa.

