OnePlus 13 versione globale primo aggiornamento con AI e altro

La versione globale dell’OnePlus 13 ha ricevuto il suo primo aggiornamento introducendo alcune funzionalità AI e ottimizzazioni varie: ecco i dettagli del change-log.

A distanza di circa una settimana della messa in vendita della versione internazionale dell’OnePlus 13, l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.

Ecco di che cosa si tratta.

OnePlus 13: la versione internazionale riceve il suo primo aggiornamento software

La principale novità del nuovo firmware seriale CPH2655_15.0.0.402(EX01), scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air), è sicuramente l’implementazione del supporto per il modello Gemini Nano AI di Google.

Oltre a questo ci sono alcune ottimizzazioni/miglioramenti per il comparto fotocamera, per l’audio e per il software in generale.

Questo è il change-log ufficiale (tradotto):

Comunicazione e interconnessione

Aggiunge una funzionalità Touch to share che supporta i dispositivi iOS. Puoi condividere foto e file con un tocco.

Ottimizza la connettività IPv6 tramite Wi-Fi.

Migliora la stabilità ed espande la compatibilità delle connessioni Bluetooth.

Migliora la stabilità e l’esperienza di rete.

Telecamera

Aggiunge vari stili e personalizzazioni a Watermark, tra cui Hasselblad, Master’s signature, Film, Classic camera e altro ancora.

Migliora la nitidezza delle anteprime e delle foto nelle modalità Ritratto e Foto.

Migliora la nitidezza dei video girati in 4K a 60 fps.

Migliora la resa cromatica delle foto scattate con la fotocamera principale e il teleobiettivo in modalità Foto.

Risolve un problema per cui le foto potevano risultare troppo luminose se scattate con la fotocamera posteriore in modalità Foto.

Migliora la precisione dei toni e dei colori delle foto scattate con la fotocamera posteriore in modalità Foto.

Audio

Migliora la qualità audio.

Sistema

Aggiunge lo stato di carica agli avvisi in tempo reale per una migliore esperienza utente.

Migliora la stabilità e le prestazioni del sistema.

Integra la patch di sicurezza Android di dicembre 2024 per migliorare la sicurezza del sistema.

Applicazioni

Aggiunge funzionalità di intelligenza artificiale a Google Messaggi.

Ora puoi aggiungere il widget Meteo 1 × 2 alla schermata Home.

Migliora l’aspetto del widget di monitoraggio dei passi.

Migliora l’aspetto del widget “Pulizia archivio”.

