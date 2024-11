OnePlus 13R compare su GeekBench: le caratteristiche svelate

Il prossimo OnePlus 13R è comparso nel database del Benchmark GeekBench: ecco le caratteristiche tecniche che sono state svelate.

Il successore dell’attuale OnePlus 12R sembra essere sempre più vicino al lancio ufficiale, lancio che dovrebbe avvenire in concomitanza con il lancio della versione internazionale dell’OnePLus 13.

Oggi grazie a GeekBench possiamo avere qualche dettaglio in più sul modello 13R.

OnePlus 13R su GeekBench: possiamo scoprire alcuni dettagli tecnici e hardware dello smartphone

Nel database il modello 13R viene indicato con il codice seriale aziendale CPH2645 e grazie al test possiamo scoprire che lo smartphone utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Si tratta quindi un buon upgrade rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 montato sull’attuale OnePlus 12R.

Il test evidenzia che il dispositivo monta 12GB di ram e quindi avrà la stessa quantità di memoria già vista sul modello 12R.

Considerato che l’OnePlus 12R usciva in un unico modello da 12-256GB, possiamo aspettarci la stessa soluzione anche per la versione 13R.

Infine GeekBench indica che il telefono uscirà nativamente con Android 15 e ovviamente interfaccia personalizzata OxygenOS 15.

Per i più curiosi l’OnePlus 13R in questo test iniziale ha ottenuto un punteggio in modalità single core di 2238 punti e 6781 punti in modalità multi-core su GeekBench 6.3.0.

Sfortunatamente queste sono tutte le informazioni che il Benchmark ci ha fornito, quindi mancano ancora altri dettagli come il display e il comparto multimediale/fotografico.

Da passati rumors sembra comunque che lo smartphone monterà una batteria da circa 6000 mAh con ricarica rapida via cavo a 80W, supporterà il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane avremo qualche indicazione in merito.

Per adesso dato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di OnePlus, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

