OnePlus 13R ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Ufficiale il nuovo OnePlus 13R in Italia: ecco il prezzo di vendita e le sue principali caratteristiche hardware.

Con la presentazione globale dell’OnePlus 13 l’azienda cinese ha presentato pure l’OnePlus 13R il successore del precedente OnePlus 12R.

Vediamo di conoscerlo meglio.

OnePlus 13R prezzo in Italia e principali caratteristiche da conoscere

Display e Design

Lo smartphone si presenta con una scocca in alluminio con rifinitura posteriore in vetro dalle dimensioni pari a 161.7 x 75.8 x 8 mm per 206 grammi di peso, nelle colorazioni Astral Trail e Nebula Noir.

E’ certificato IP65 quindi a un buon valore per la protezione contro l’acqua e a la povere in generale, ma non può essere immerso.

Come display l’OnePlus 13R monta un pannello da 6.78 pollici di diagonale Amoled LTPO versione 4.1 con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, risoluzione nativa 2780 x 1264 pixel e una luminosità di picco di 1600 nit su tutto il display (4500 nit in modalità HDR).

C’è il supporto al Dolby Vision e all’HDR10+ e il display è protetto con Corning Gorilla Glass 7i.

Processore e memoria

Il chipset utilizzato è lo Snapdragon 8 Gen 3 abbinato a 12GB di memoria LPDDR5X e 256GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Non è presente lo slot per le microSD.

Multimedialità

Lato fotocamere troviamo tre sensori sulla scocca posteriore:

Principale Sony LYT-700 da 50 MP, f/1.8, 24 mm (grandangolare), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirezionale, OIS (stabilizzazione ottica immagine)

Teleobbiettivo Samsung JN5 da 50 MP, f/2.0, 47 mm, 1/2.75″, 0.64µm, PDAF, zoom ottico 2x

Ultra Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 16 mm, 112˚, 1/4.0″, 1.12µm

Gli scatti selfie vengono garantiti dalla fotocamera anteriore posizionata nel forellino in alto al centro del display con sensore da 16 MP, f/2.4, 26mm (grandangolo), 1/3.1″, 1.0µm.

Lo smartphone è in grado di registrare video in 4K a 60 fps con le fotocamere principali, mentre quella anteriore è limitata al 1080p.

Gli altoparlanti sono stereo ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività l’OnePlus 13R manca del supporto alle eSIM, ma supporta:

Dual SIM 5G

Scanner per le impronte digitali sotto il display (ottico)

Chipset NFC

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7

Bluetooth 5.4

Porta ad Infrarossi

Porta Usb Type C 2.0

Batteria e sistema operativo

Punto forte dello smartphone in questione è sicuramente la presenza di una potente batteria da 6000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo SuperVOOC da 80W.

Il caricabatteria non è incluso nella confezione di vendita.

Secondo il produttore cinese lo smartphone è in grado di ricaricare la batteria dallo zero al 50% in appena 20 minuti, mentre impiega meno di un ora (52-54 minuti) per una ricarica completa.

Oneplus garantisce per questo telefono 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo, e dato che lo smartphone debutta con Android 15 sarà aggiornato fino ad Android 19.

Oltre a questo l’azienda cinese garantisce 6 anni di supporto software e sicurezza, quindi riceverà patch fino al 2031.

Prezzo e disponibilità dell’OnePlus 13R in Italia

Il listino ufficiale della sola versione da 12GB di ram e 256GB di memoria interna in Italia è pari a 769 euro.

Il telefono ha già iniziato la prevendita e sarà spedito nei prossimi giorni, con consegna prevista dal 20 gennaio 2025.

