OnePlus 13T più compatto e con batteria più grande del 13?

Nuovi rumors provenienti direttamente dalla Cina affermano che il prossimo smartphone compatto dell’azienda Oneplus, il modello 13T, avrà una batteria più grande dell’attuale modello 13.

Ecco cosa è trapelato.

OnePlus 13T avrà una batteria più grande di OnePlus 13? I rumors

Sappiamo da precedenti rumors che Oneplus sta lavorando al lancio di uno smartphone Android compatto, appunto il modello 13T, che dovrebbe avere un display da circa 6.3 pollici di diagonale.

Si tratterebbe di un pannello più piccolo di mezzo pollice rispetto all’attuale OnePLus 13 che ha un pannello da 6.82 pollici.

Ma la cosa sorprendente del modello “mini” sarà la batteria.

Grazie ai progressi delle batteria con tecnologia in silicio-carbonio pare che l’OnePlus 13T monterà una batteria da ben 6200 mAh, ovvero 200 mAh più potente del modello 13.

La ricarica rapida però non dovrebbe cambiare e rimanere (almeno per il modello venduto in Cina) pari a 80W via cavo.

Lato caratteristiche hardware principali, si prevede che i modello 13T come l’attuale 13 utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Elite.

Non ci sono ancora dettagli completi sul comparto fotografico.

Si pensa ad una tripla fotocamera posteriore con probabilmente un sensore principale da 50MP, un teleobbiettivo sempre da 50MP con zoom ottico 2X e un sensore ultra grandangolare da 8MP.

Lo smartphone sarebbe costruito con materiali premium, ovvero scocca in metallo e rifinitura posteriore in vetro.

L’OnePlus 13T dovrebbe essere ormai vicino al lancio ufficiale in Cina: si prevede che l’azienda lo presenterà entro la fine di aprile di quest’anno.

Non ci sono ancora informazioni ufficiose se lo smartphone avrà un lancio Globale (e quindi arriverà anche in Italia).

Per adesso quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

