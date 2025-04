OnePlus 13T su AnTuTu conferme sulle specifiche: i dettagli

Lo smartphone compatto OnePlus 13T è stato testato sul benchmark AnTuTu confermando le principali specifiche: ecco i dettagli che conosciamo.

Sappiamo da qualche settimana che OnePlus è intenzionata a lanciare uno smartphone compatto con display sotto i 6.5 pollici entro la fine di aprile 2025.

Il telefono dovrebbe prendere il nome di OnePlus 13T in Cina, ma non sappiamo se arriverà anche in Europa.

OnePlus 13T è stato testato su AnTuTu confermando alcune delle sue specifiche principali

Ebbene il nuovo OnePlus 13T, nome codice modello PKX110, ha fatto un giro sul noto Benchmark AnTuTu ottenendo un punteggio finale di oltre 3 milioni di punti.

Grazie all’applicazione del Benchmark possiamo certificare che il telefono monterà sicuramente il chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Al chipset, almeno per la versione testata su AnTuTu, vengono affiancati 16GB di ram con tecnologia LPDD5X e 512GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Ovviamente ribadiamo potrebbero esserci versioni con meno ram o meno memoria interna, o viceversa.

Altro dettaglio segnalata dal Benchmark è l’utilizzo del sistema operativo Android 15 e il fatto che il display ha una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Quest’ultimo dettaglio confermerebbe il possibile display da 6.31 pollici di diagonale con risoluzione nativa 1.5K e tecnologia LTPO (frequenza di aggiornamento adattiva).

Va inoltre sottolineato che proprio oggi Li Jie, il presidente di OnePlus per la Cina, ha affermato che il prossimo 13T avrà una batteria con una potenza che inizierà per 6 e avrà un peso massimo di 185 grammi.

Considerato il peso e la grandezza del display, la conferma di una batteria da almeno 6000 mAh sarebbe un ottimo valore aggiunto per lo smartphone.

Ovviamente non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale dello smartphone, sperando che l’azienda cinese decida di commercializzarlo anche in Europa.

Fonte: Via

