OnePlus 13T ufficiale in Cina: potente, compatto e con una grande batteria

Ufficializzato in Cina il nuovo OnePlus 13T, lo smartphone compatto con batteria importante: ecco le sue principali caratteristiche.

E’ stato lanciato oggi il nuovo smartphone compatto OnePlus 13T che però sfrutta una batteria da oltre 6000 mAh, e monta il chipset Snapdragon 8 elite.

Ecco i dettagli.

OnePlus 13T è ufficiale in Cina: ecco le sue principali caratteristiche

Display, Design e batteria

Il telefono si presenta con un display OLED da 6.32 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2640 x 1216 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità di picco su tutto il pannello di 1600 nits.

Supporta pure lo standard Dolby Vision, HDR10+ e HDR Vivid.

Sotto il display c’è lo scanner per le impronte digitali con tecnologia ottica.

Questo OnePlus 13T è compatto grazie alle dimensioni pari a 150.8 x 71.7 x 8.2 mm con un peso complessivo di 185 grammi.

Lo spessore è nella media, 8.2mm, perché al suo interno contiene una grande batteria da 6260 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 80W.

A livello di protezione per acqua e sporcizia in generale troviamo la certificazione IP65, la scocca è in alluminio e rifinita in vetro nei colori Nero, Grigio, Rosa.

Chipset, memoria e multimedialità

Al suo interno come già detto c’è il chipset Snapdragon 8 Elite che viene abbinato a 12-16GB di ram e fino a 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

La memoria interna risulta comunque non espandibile.

Per mantenere lo Snapdragon 8 Elite con temperature sotto controllo, Oneplus ha implementato un dissipatore a camera di vapore da 4400 mm².

Da segnalare che con l’OnePlus 13T il caratteristico “Alert Slider” è stato sostituito dal “Tasto di scelta rapida” che consente di alternare i profili audio, ma è anche programmabile da parte degli utenti.

Lato multimedialità troviamo una doppia fotocamera posteriore:

Principale da 50 MP, f/1.8, 24 mm (grandangolo), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirezionale, OIS

Teleobbiettivo da 50 MP, f/2.0, 1/2.76″, 0.64µm, zoom ottico 2x, PDAF

Per le foto selfie è presente un sensore da 16 MP, f/2.4, 24 mm (grandangolo).

Il telefono può registrare video in formato 4K a 60 fps solo con i sensori posteriori, mentre quello selfie si ferma a 1080p.

Sono presenti pure gli altoparlanti stereo, ma niente jack da 3.5mm.

Connettività, sistema operativo e prezzo

La connettività presenta il Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4, vari GPS, il chipset NFC, il dual SIM 5G con eSim, la porta Usb Type C.

Come sistema operativo il telefono esce con Android 15 e interfaccia personalizzata ColorOS 15, che dovrebbe diventare OxygenOS 15 in Europa.

Per quanto riguarda il prezzo, sappiamo che in Cina l’OnePlus 13T avrà un listino a partire da 3399 Yuan ovvero poco più di 409 euro per la versione base 8-256GB.

Le vendite inizieranno dal 30 aprile 2025, ancora non si sa se arriverà in Europa.

